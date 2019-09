Copa do Brasil: Athletico-PR tenta reverter a vantagem do Grêmio na semi

Curitiba – Derrotado por 2 a 0 no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, em Porto Alegre, o Athletico Paranaense recebe o Grêmio para o jogo de volta em busca de reverter a vantagem do rival na Arena da Baixada, em duelo marcado para as 19h desta quarta-feira (4).

Pelo resultado do confronto realizado há 21 dias, o Tricolor gaúcho pode até perder por 1 a 0 que garantirá vaga para disputar sua oitava final da competição – é pentacampeão. Já o Rubro-Negro paranaense precisa vencer por três gols de diferença para chegar à sua segunda decisão – foi vice em 2013. Uma vitória por dois gols de diferença favorável ao Furacão levará a disputa aos pênaltis. Vale lembrar que não há o critério de gol qualificado.

Em busca da goleada que precisa, o Athletico terá uma formação inédita, mas não por opção. O técnico Tiago Nunes terá uma defesa toda modificada, com Khellven no lugar do lesionado Jonathan na lateral-direta, Bambu e Lucas Halter nos lugares dos zagueiros Léo Pereira (suspenso) e Pedro Henrique (que já atuou pelo Corinthians na competição), e Márcio Azevedo na lateral esquerda no lugar de Adriano, que não foi inscrito na Copa do Brasil.

No Grêmio, o técnico Renato Gaúcho faz mistério na escalação. Com o zagueiro Kannemann pendurado e ausente dos últimos treinos, sua presença é incógnita. O mesmo se passa com o volante Maicon, que não foi a campo na última atividade em Porto Alegre, mas, assim como o defensor argentino, embarcou para Curitiba. Já Everton, suspenso, é ausência certa.

Quem avançar desse jogo garantirá R$ 21 milhões de premiação por chegar à final e enfrentará na decisão que passar de Internacional x Cruzeiro, marcado para as 21h30 desta quarta-feira (4).

FICHA TÉCNICA

Athletico x Grêmio – 4/9, às 19h

Santos; Khellven (Jonathan), Bambu, Lucas Halter e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Cirino; Nikão, Rony e Marco Ruben. Técnico: Tiago Nunes

Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique, Rômulo, Alisson, Jean Pyerre e Pepê; André. Técnico: Renato Gaúcho