Copa do Brasil: Athletico-PR e Internacional iniciam decisão nesta quarta

Curitiba – Equipes que foram preteridas de muitos nas listas de favoritos ao título da Copa do Brasil, ​Athletico-PR e ​Internacional iniciam hoje a decisão do torneio, às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. O confronto de volta será na próxima quarta-feira (18), no Beira-Rio.

Em jogo, além da consagração na competição nacional, estão a premiação de R$ 52 milhões e o direito de ser a primeira equipe do País classificada à Libertadores de 2020. O Furacão busca um troféu inédito em sua história, enquanto o Colorado tenta o bicampeonato 27 anos depois de ter comemorado o título, em 1992.

O Athletico-PR, que na semifinal contra o Grêmio ficou sem Madson, Thonny Anderson e Léo Pereira, volta a contar com o trio. Por isso, o treinador Tiago Nunes mantém algumas dúvidas na escalação, principalmente no sistema defensivo. Já Léo Cittadini tem tudo para seguir no meio-campo, já que se destacou diante do Tricolor gaúcho.

No Internacional, que eliminou o Cruzeiro na semi, não existe qualquer tipo de mistério, e o técnico Odair Hellmann conta com força máxima. As últimas atuações credenciaram Nico López a voltar a ocupar um lugar entre os titulares, formando trio ofensivo gringo, com D’Alessandro e Paolo Guerrero.

FICHA TÉCNICA

Athletico-PR x Internacional – 11/9, às 21h30

Santos; Khellven (Madson), Bambu, Léo Pereira (Lucas Halter) e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Nikão, Rony e Marco Ruben. Técnico: Tiago Nunes

​Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Patrick e Edenílson; D’Alessandro, Nico López e Paolo Guerrero. Técnico: Odair Hellmann