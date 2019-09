Copa do Brasil: Athletico-PR e Internacional fazem jogo derradeiro da final

Athletico e Internacional se reencontram uma semana depois do jogo de ida - Crédito: Internacional

Porto Alegre – Equipes que iniciaram a competição a partir das oitavas de final, porque estavam na Libertadores, Athletico-PR e Internacional não perderam a oportunidade de chegar à decisão da Copa do Brasil com menos partidas a disputar. E nesta noite, às 21h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), fazem o último confronto da edição 2019 em busca de título que é inédito para o time paranaense e que pode se juntar ao de 1992 para a equipe gaúcha.

No jogo de ida, realizado na semana passada na Arena da Baixada, em Curitiba, o Furacão venceu por 1 a 0, o que lhe dá a vantagem do empate nesta noite. Já o Colorado precisa vencer a partida por dois gols de diferença para sonhar com o bicampeonato – ou por um, para decidir nos pênaltis.

Vale lembrar que quem erguer o troféu nesta quarta garantirá o prêmio de R$ 52 milhões e a participação em duas competições em 2020: a Libertadores e a Supercopa (novidade no futebol brasileiro; opõe o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil).

Para este derradeiro jogo, os técnicos das duas equipes podem repetir os times que entraram em campo na partida de ida. No Inter, embora D’Alessandro tenha sentido um desconforto no fim de semana, dificilmente ele será desfalque para Odair Hellmann no trio gringo de ataque com Nico López e Paolo Guerrero. Caso D’Ale não atue, Rafael Sobis deve ser o seu substituto.

Furacão precavido

No Athletico, o clima é de atenção redobrada, principalmente depois da Recopa, disputada este ano contra o River Plate – campeão da Libertadores 2018. Na ocasião, no mês de maio, o Rubro-Negro paranaense, campeão da Sul-Americana 2018, venceu o jogo de ida por 1 a 0, em casa, mas como visitante, na Argentina, acabou derrotado por 3 a 0. Situação semelhante se passou na Libertadores deste ano, quando venceu o Boca Juniors em Curitiba e foi derrotado fora de casa. Por isso, o técnico Tiago Nunes deve manter uma formação com prioridade na posse de bola e na velocidade, e não na marcação reforçada.

FICHA TÉCNICA

Internacional x Athletico-PR – 18/9, às 21h30

Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson e Patrick; D’Alessandro, Nico López e Paolo Guerrero. Técnico: Odair Hellmann

​​Santos; Khellven, Robson Bambu, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Nikão, Rony e Marco Ruben. Técnico: Tiago Nunes