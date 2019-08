Copa do Brasil: Athletico e Grêmio iniciam disputa por vaga na decisão

Curitiba – Athletico-PR e Grêmio iniciam nesta quarta-feira a disputa por uma vaga para a decisão da Copa do Brasil. Gaúchos e paranaenses se enfrentam às 21h30, na Arena do Grêmio, pelo primeiro jogo da semifinal da competição.

O jogo da volta será no dia 4 de setembro, na Arena da Baixada. O Athletico vem de uma classificação em cima do Flamengo, enquanto o Grêmio eliminou o Bahia.

Com seu time titular, o Furacão vem da conquista do título da Copa Levain, na qual derrotou o Shonan por 4 a 0, no Japão. Antes, havia perdido por 2 a 0 para o Boca Juniors, pela Libertadores. No fim de semana, com os reservas, perdeu para o Botafogo, por 2 a 1, pelo Brasileirão. Nesta noite, apenas o zagueiro Pedro Henrique, que já atuou pelo Corinthians na Copa do Brasil, é desfalque para o técnico Tiago Nunes. Com isso, o jovem Lucas Halter ganha nova chance entre os titulares.

Já o Grêmio, também com reservas, perdeu para o Flamengo por 3 a 1, no sábado passado, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta noite, o técnico Renato Gaúcho conta com todos os jogadores à disposição. Isso, aliás, coloca uma dúvida na cabeça do treinador, entre André ou Diego Tardelli no ataque.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Athletico-PR, 14/8, às 21h30

Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre e Everton; André (Tardelli). Técnico: Renato Gaúcho

Santos; Jonathan, Lucas Halter, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington; Bruno Guimarães, Cirino, Bruno Nazário e Rony; Marco Ruben: Técnico: Tiago Nunes