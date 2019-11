Copa Cascavel de BCR reúne quatro equipes no Ciro Nardi

Cascavel – O ginásio adaptado Eduardo Luvison, no Ciro Nardi, será palco da 1ª Copa Cascavel de BCR (Basquete em Cadeira de Rodas) neste fim de semana.

A competição reunirá quatro das principais equipes do Estado: Apac/Cascavel, Tigres/Umuarama, Harpia da Fronteira/Foz do Iguaçu e Lobos/Guarapuava.

O time cascavelense é o atual vice-campeão paranaense, tendo sido derrotado na final, em outubro, pela equipe umuaramense, que este ano também foi campeão dos Parajaps (Jogos Paradesportivos do Paraná). Já os representantes de Foz e Guarapuava disputaram a Série B estadual este ano.

A programação da 1ª Copa Cascavel de BCR, que é uma realização conjunta entre Apac (Associação dos Paratletas de Cascavel) e Secretaria Cultura e Esportes de Cascavel, será aberta às 9h no sábado (23), com o duelo entre cascavelenses e iguaçuenses. Durante todo o dia, todos os participantes se enfrentarão para definir os confrontos finais, que serão no domingo (24), com a disputa pelo bronze às 8h e pelo título às 9h30. Em seguida haverá a premiação.