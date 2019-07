Copa Brasil de Futsal: Paranaenses na briga pela final

Boa Vista – Duas equipes paranaenses estão confirmadas nas quartas de final da Copa Brasil de Futsal: Pato e Marreco. As datas para os confrontos foram confirmadas pela Confederação Brasileira e os times paranaenses terão de fazer longas viagens para enfrentar os adversários.

O Pato Futsal “andará” mais de 9 mil km – ida e volta – para enfrentar a equipe do Constelação. O jogo de ida será no dia 26, em Boa Vista (Roraima). O jogo de volta será no dia 3 de agosto, no Ginásio Dolivar Lavarda.

O Marreco também estreia longe da torcida. A equipe do sudoeste vai a Sorriso (MT), distante cerca de 2 mil km, para enfrentar o time da casa no Ginásio Firmino Maleski, dia 11º de agosto, às 20h.

O jogo de volta será dia 8 de agosto, no Arrudão, às 20h30. Corinthians e Balsas do Maranhão, Tubarão do Pará e Horizonte do Ceará são as outras partidas desta fase, que começa dia 27 e vai até 17 de agosto, quando serão conhecidos os semifinalistas da competição. Se tradição entrar em campo, pode-se dizer que Corinthians, Pato Futsal e Marreco já estão nas semifinais, restando Horizonte-CE e Tubarão-PA decidirem a última vaga.