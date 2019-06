Copa América: Fantasmas de eliminações para o Paraguai assombram o Brasil

Rio de Janeiro – O Paraguai será o adversário da seleção brasileira nas quartas de final da Copa América. A definição se deu na noite de segunda-feira (24), com o encerramento dos dois últimos jogos da fase de grupos da competição sul-americana. O empate em 1 a 1 entre Equador e Japão garantiu os paraguaios na próxima fase. A partida entre Brasil e Paraguai será amanhã na Arena do Grêmio, às 21h30.

Com o empate na noite de segunda, o Equador ficou com um ponto, na lanterna do Grupo C da Copa América. O Japão foi a dois e ficou em terceiro, mas, na disputa com o Paraguai, terceiro do Grupo B, perdeu no saldo de gols. O Peru, terceiro do A, também se classificou.

DUPLA REVANCHE?

As quartas de final da Copa América vão dar ao Brasil a oportunidade de uma revanche dupla. Depois de ser eliminada pelo Paraguai nos pênaltis em 2011 e 2015 nesta mesma fase em que as equipes se enfrentarão amanhã, a seleção brasileira pode espantar esses fantasmas e voltar a disputar uma semifinal do torneio depois de 12 anos.

Quando se trata de Copa América, o Paraguai é um adversário complicado para o Brasil. Em 12 encontros, foram cinco vitórias brasileiras, duas paraguaias e outros cinco empates. Mas entre esses jogos que terminaram empatados, alguns na verdade significaram resultados positivos para o time guarani, como nos dois últimos duelos, nas duas quartas de final de 2011 e 2015. Em ambas houve empate no tempo normal, mas vitória paraguaia nos pênaltis.

COPA AMÉRICA

Quartas de final

Amanhã

21h30 Brasil x Paraguai (Arena do Grêmio)

Sexta-feira

16h Venezuela x Argentina (Maracanã)

20h Colômbia x Chile (Itaquera)

Sábado

16h Uruguai x Peru (Fonte Nova)