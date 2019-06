Copa América: Brasil x Peru vale o primeiro lugar do grupo

Rio de Janeiro – A última rodada da fase de grupos da Copa América começa neste sábado, dia no qual serão definidos os posicionamentos do Grupo A. Brasil e Peru fazem duelo direto pela liderança rumo às quartas de final, às 16h, em Itaquera, enquanto Venezuela e Bolívia duelam no Mineirão, no mesmo horário.

Brasileiros e peruanos têm os mesmo quatro pontos na classificação, com a Amarelinha leva vantagem por ter um gol de saldo a mais. Ou seja, com um empate o Brasil termina a primeira fase na primeira colocação.

O técnico Tite focou os últimos treinos nos trabalhos de finalização. Ele quer um maior poderio ofensivo e mais confiança dos atacantes na hora dos arremates a gol.

Outra preocupação do treinador está no setor de contenção, com Arthur com dores e com o pé inchado depois de ter sofrido um pisão no empate sem gols com a Venezuela. Já seu substituto imediato, Fernandinho, que inclusive atuou em seu lugar na vitória contra a Bolívia, sofreu uma entorse de joelho ao substituir Casemiro no último jogo.