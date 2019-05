Copa América: Auxiliar de Tite diz que titulares já estão definidos

Rio de Janeiro – A comissão técnica da seleção brasileira já tem programado um time titular para a Copa América. Foi o que relatou o auxiliar Cleber Xavier durante entrevista coletiva na Granja Comary na tarde de ontem.

“Já temos o time titular em mente, sim. Mas nós brincamos que vamos primeiro convocar para depois definir o time. Porque podem acontecer problemas e termos que fazer trocas depois. Nos últimos amistosos, tínhamos a ideia de uma equipe e no fim tivemos de jogar com outra. Mas a equipe já está definida”, avisou Cleber Xavier.

Até ontem, apenas sete jogadores já haviam se apresentado à seleção na Granja: o goleiro Ederson, o lateral-esquerdo Filipe Luís, os volantes Casemiro e Fernandinho e os atacantes David Neres, Gabriel Jesus e Richarlison.

Mais atletas começam a chegar a partir de terça-feira (28) e o grupo só ficará completo no dia 6 de junho, com o fim da Liga dos Campeões para Alisson e Roberto Firmino, do Liverpool, e com a pausa do Campeonato Brasileiro, para Cássio e Fagner, do Corinthians.

O assistente de Tite também comentou sobre a ausência de Lucas Moura na convocação do último dia 17 e apontou Qatar e Venezuela como possíveis surpresas na competição continental.

“Faz parte (não ser convocado) pela quantidade de atletas em altíssimo nível. Espero que o Lucas faça outro grande jogo na final (da Liga dos Campeões). Para ele é importante essa retomada, essa afirmação. Fico feliz por ele. Incomoda ter que deixar fora às vezes quatro jogadores que gostaríamos de ter aqui. Sentimos isso, mas temos que definir por 23”.

Surpresas

“Tenho acompanhado o Qatar (primeiro rival nos amistosos) bem de perto e acho que será uma boa surpresa pela forma como ganhou a Copa da Ásia e deve incomodar. A Venezuela é a grande surpresa da América, com bons trabalhos de base e jogo de muita qualidade. O Peru fez uma boa Copa do Mundo. Argentina e Uruguai sempre têm força e a Colômbia tem um futebol que respeitamos muito. Vamos estrear contra a Bolívia, que mudou de técnico. Nos amistosos, queremos trazer novos detalhes para a equipe. São seleções sem muito nome, mas o Qatar só perdeu um jogo dos últimos 15, sofreu só um gol na Copa da Ásia. E Honduras não tem bons resultados recentes, mas já venceu o Brasil”, ponderou Cleber Xavier.