COPA AMÉRICA: Argentino apita na estreia do Brasil

Brasília – A estreia da Seleção Brasileira na Copa América, marcada para esta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra a Bolívia terá um argentino no apito. A Conmebol definiu as equipes de arbitragem para os primeiros compromissos da competição e determinou Néstor Pitana como o responsável para comandar o jogo no Estádio do Morumbi.

Além da estreia, a Conmebol também definiu as equipes de arbitragem para os jogos Venezuela x Peru, marcado para sábado, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 16h (de Brasília), e Argentina x Colômbia, que acontece no mesmo dia, às 19h (de Brasília), na Fonte Nova, em Salvador.

O confronto entre venezuelanos e peruanos será liderado por um trio colombiano: Wilmar Roldan apita, auxiliado por Alexander Guzmán e Jhon A. Leon. O uruguaio Leodán Gonzalez ficará responsável pelo árbitro de vídeo. Já o encontro em solo baiano terá um trio chileno comandado por Roberto Tobar. Christian Schiemann e Claudio Rios serão os auxiliares. Julio Bascuñan opera o VAR.

Fagner treina normalmente

O lateral direito Fagner pôde, enfim, treinar normalmente com o restante do grupo. Integrado à Seleção Brasileira desde 4 de junho, o jogador do Corinthians havia antecipado sua apresentação para já iniciar o tratamento o quanto antes. Depois de se dedicar aos tratamentos diariamente, Fagner diz estar 100% pronto para a estreia do Brasil contra a Bolívia.