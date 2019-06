Copa América: Abertura terá muita tecnologia

São Paulo – São 400 pessoas, 100 músicos e muita tecnologia na cerimônia de abertura da Copa América que vai mostrar o sonho de 12 crianças, cada uma representando um dos países que participarão da competição. A cerimônia será breve, com início às 21h10 desta sexta-feira (14), no estádio do Morumbi, em São Paulo. Logo após a abertura a Seleção Brasileira entra em campo para enfrentar a Bolívia na primeira partida da competição.

O diretor-geral do Comitê Organizador Local, Agberto Guimarães, informou que torcedores de mais de 117 países adquiriram ingressos para a Copa América no Brasil. Segundo Guimarães, mais de 65% dos ingressos foram vendidos, mas a expectativa é de aumento do volume de vendas com o início da competição.

Competição

A 46ª Copa América, que reúne 12 seleções, será disputada em cinco cidades: Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

O Brasil está no Grupo A e enfrentará as seleções da Bolívia, da Venezuela e do Peru. O Grupo B é formado pelas equipes da Argentina, da Colômbia, do Paraguai e do Catar. Fazem parte do Grupo C Uruguai, Equador, Chile e Japão.

O atual campeão é o Chile. O último título do Brasil foi em 2007, na Argentina. O Brasil ganhou todas as vezes que foi sede.