Conversa entre Moro e Bolsonaro quase custa cargo do ministro

Troca troca na PF I

Fontes contam que foi quente a conversa que o ministro Sergio Moro e o presidente Jair Bolsonaro tiveram antes de descerem a rampa do Palácio do Planalto juntos, na última quinta-feira (29). O motivo, o comando da Polícia Federal. A discussão quase rendeu a demissão de Moro.

Troca troca na PF II

Um dos ingredientes que azedaram a conversa entre os dois foi a insistência do presidente em fazer alterações no comando da PF. Em entrevista ontem à Folha de S.Paulo, Bolsonaro disse ser necessário dar uma “arejada” na PF e que já conversou com Moro sobre a troca do diretor-geral da instituição, Maurício Valeixo.