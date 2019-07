Conselho de Segurança de Marechal Rondon promove almoço para arrecadar fundos

Reunião realizada nesta quinta-feira (11), nas dependências da secretaria de Mobilidade Urbana de Marechal Rondon, serviu para ajustar detalhes para o primeiro almoço do Conseg (Conselho Comunitário de Segurança) de Marechal Cândido Rondon.

O encontro contou com a presença do presidente do conselho, Dante Roque Tonezer, do comandante do Corpo dos Bombeiros, capitão Tiago Zajac, do delegado de Polícia Civil, Rodrigo Baptista do Santos, do comandante do posto da PRE, sargento Márcio José de Souza, do comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar (PM), o tenente Daniel Aguiar Zambon, do secretário de Mobilidade Urbana, Coronel Welyngton Alves da Rosa, além de demais membros do Conseg.

O evento está marcado para o dia 10 de agosto, às 11h30, no café colonial, localizado no parque de exposições. Já está definido o prato principal, que será à base de feijoada.

Conforme o presidente do Conseg, Dante Roque Tonezer, o objetivo é arrecadar fundos que serão utilizados para a aquisição de aparelhamento para as forças de segurança do município, como armas de eletrochoque, além de outras demandas. “Nas reuniões do conselho são repassadas as principais necessidades das forças policiais. Diante disso estamos realizando ações para arrecadar fundos e colaborar para equipar as forças de segurança. A feijoada será uma das atividades que serão desenvolvidas. Desde já convidamos toda a comunidade para participar”, enfatizou Dante.

Fichas serão comercializadas ao valor de R$ 30,00, adulto, e R$ 15,00, crianças, de 8 a 10 anos. A programação também contará com a apresentação do coral do Batalhão de Polícia de Fronteira e exposição de materiais e viaturas.