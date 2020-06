Consamu abre novo chamamento público para contratação de médicos

Estão abertas até o dia 9 de julho, as inscrições para o chamamento público Nº 03/2020 do Consamu (Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná), para contratação de médicos para várias cidades do Paraná.

Serão credenciadas pessoas jurídicas na área da saúde para a prestação de serviços médicos em regime de plantões em todas as unidades de atendimento do Consamu, de atendimento hospitalar, pré-hospitalar, regulação de leitos, transporte e transferência de paciente, localizadas nos municípios de: Assis Chateaubriand, Cafelândia, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Céu Azul, Corbélia, Guaíra, Guaraniaçu, Jesuítas, Marechal Cândido Rondon, Nova Aurora, Palotina, Quedas do Iguaçu, Santa Helena, Santa Tereza do Oeste, São José das Palmeiras, Terra Roxa, Toledo, Três Barras do Paraná, Tupãssi e Vera Cruz do Oeste.

Os envelopes serão recebidos até às 17h do dia 09/07/2020, no Setor de Compras e Licitações do Consamu, localizado na Rua Uruguai, 283, Bairro Alto Alegre, em Cascavel/PR. Especificações técnicas referentes ao objeto e demais condições nos termos do Edital de Chamamento Público nº 03/2020, poderão ser solicitados por meio do e-mail: licitacao@consamu.com.br, ou pelo telefone (45) 3036-7117.