Conmebol confirma retorno da Eliminatória Sul-Americana da Copa 2022 para setembro

Assunção – A Eliminatória Sul-Americana da Copa do Mundo de 2022 foi confirmada para setembro, disse nessa sexta-feira (18) a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), que prepara os protocolos para a volta do futebol após a paralisação causada pela crise sanitária da covid-19.

O conselho do organismo sul-americano retomou uma reunião iniciada em maio, na qual aprovou um protocolo de recomendações para treinamentos, viagens e competições e um manual para chegadas e partidas de aeroportos.

“Quanto às eliminatórias da Fifa para a Copa do Catar de 2022… até o momento, a data estabelecida por este organismo para sua realização é setembro de 2020, no formato previamente mente estabelecido”, disse a entidade em um comunicado.

A nota não mencionou as Copas Libertadores e Sul-Americana, suspensas em março por causa do coronavírus, cujo reagendamento também se espera para o fim deste ano.

A Eliminatória, que classifica quatro equipes de forma direta para a Copa do Mundo, deveria ter começado em março para terminar em novembro de 2021 com um formato de 18 confrontos de “todos contra todos” com partidas de ida e volta.

A Conmebol informou ainda que reelegeu a equatoriana María Sol Muñoz como sua representante no Conselho da Fifa, além de selecionar para o cargo o presidente da Associação Uruguaia de Futebol, Ignacio Alonso.