Conjunto de ações a crianças e famílias

Prudentópolis – O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nessa quarta-feira (27) uma série de convênios que beneficiarão crianças, famílias e pessoas com deficiências física e mental. As ações são da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho. Serão repassados recursos para a construção de sedes do Conselho Tutelar em Prudentópolis, Campo Largo e Maringá e para a criação de cursos de qualificação destinados a famílias em vulnerabilidade pessoal e social.

Também será destinado recurso de custeio ao Pequeno Cotolengo, entidade social de Curitiba, que acolhe pessoas com deficiência em situação de risco ou abandono. Na solenidade, no Palácio Iguaçu, em Curitiba, o governador assinou um termo de cooperação técnica para a realização de campanhas de divulgação de crianças desaparecidas.

Ratinho Junior afirmou que o Governo do Estado está pautado em um tripé formado por gestão eficiente, planejamento de infraestrutura e promoção social. “Temos um olhar voltado para as crianças e para as pessoas que mais precisam. Queremos estar cada vez mais perto desses públicos, dando o amparo necessário do poder público para que possam ter qualidade de vida”, afirmou. “Esse conjunto de ações tem como objetivo criar uma barreira de defesa de crianças e adolescentes e de famílias em situação de vulnerabilidade, e fortalecer instituição que há décadas faz um excelente trabalho de inclusão social”.