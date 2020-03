Conheça como é a preparação física dos atletas do FC Cascavel

Falta apenas uma rodada para o fim da primeira fase do Paranaense 2020. Neste momento, a equipe do FC Cascavel ocupa o 3º lugar na competição com 20 pontos, e já disputou 10 jogos ao longo do Estadual. O próximo desafio da Serpente Aurinegra é contra a equipe do União, de Francisco Beltrão. A partida está marcada para esse domingo (15), às 16h, no Estádio Municipal Anilado.

Mas antes mesmo da bola rolar, semana após semana, foram os treinos dos preparadores físicos do FC Cascavel, Dante Luis, e Jean Pereira, que condicionaram os atletas para a intensa sequência de jogos. “Os treinos são planejados semanalmente, os trabalhos são uma mescla que visa força e potência dos atletas. Agora no período competitivo, outra preocupação é a manutenção física dos jogadores, por isso também são realizadas atividades de fitoterápicas, que englobam resistência de força e velocidade, tudo sempre em conjunto com a parte técnica e tática da equipe”.

Com início na pré-temporada em novembro do ano passado, toda a preparação dos atletas do FC Cascavel, além de fortalecer, tem o objetivo de evitar possíveis lesões, e também de proporcionar ao jogador um aumento de rendimento. Os treinos acontecem de maneira diária, e sua intensidade só é estabelecida após um monitoramento individual que aponta o nível de cansaço e desgaste físico de cada um. “Evoluímos bastante a parte física durante o campeonato, especialmente com treinos específicos e individualizados, de acordo com a característica de cada atleta e de cada posição. Temos também uma equipe muito organizada taticamente, fato que facilita, pois o desgaste físico é menor. Com isso, conseguimos diversificar e fazer com que esse jogador atinja o auge físico para a posição dele dentro de campo”, destacou o preparador físico, Dante Luis.

Promovido ao elenco profissional nessa temporada de 2020, e um dos destaques da Serpente Auringra no campeonato, o atacante Paulo Baya falou sobre o trabalho físico desenvolvido no clube, e sobre o seu crescimento dentro de campo. “O professor Dante me acompanha desde as categorias de base, já conheço o método de trabalho dele. Quando fui promovido para o time profissional do FC Cascavel, eu senti um pouco a diferença física. A equipe principal exige mais intensidade durante os treinos e jogos. Mas durante a pré-temporada me dediquei para conseguir alcançar aquilo que o preparador físico propôs e me ajudou a executar. Hoje estou adaptado, consegui assimilar o trabalho, e crescer fisicamente para aguentar a carga dos jogos e da competição nesse Estadual.”