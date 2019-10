A Secretaria de Esporte e Lazer de Marechal Cândido Rondon realiza nesta segunda-feira (7) às 19h30, o congresso técnico no módulo esportivo no Parque de exposições do município.

Esse cogresso é em especial para as equipes interessadas em participar do Campeonato Municipal de Futsal Feminino.

No evento serão repassadas informações a cerca da competição e sanadas dúvidas. Também serão disponibilizadas fichas de inscrições para as equipes que queiram participar da competição.