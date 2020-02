Confronto da Liga em amistoso

Boa Vista da Aparecida – As equipes do Cascavel Futsal e Marreco de Francisco Beltrão, duas representantes paranaenses na Liga Nacional, se enfrentam neste domingo (23), às 19h, em jogo em amistoso preparatório, no Ginásio Gentil Rossato, em Boa Vista da Aparecida.

O ano será movimentado para as duas equipes, que terão pela frente a Liga Nacional, a Liga Paraná e a Série Ouro do Paranaense.

No Cascavel, o técnico Cassiano Klein não conta com o ala Humberto, que sentiu um desconforto muscular na coxa e ficará afastado por uma semana. O restante do elenco está à disposição para jogar

Já o técnico do Marreco, Serginho Schiochet, não deverá contar com Di Fanti e Big Dia, que estão com problemas físicos, mas o recém-chegado Manga deverá ocupar a posição de titular no gol, enquanto Carlos também poderá atuar sem restrições.

A equipe do Cascavel Futsal também confirmou participação em mais um torneio de verão, a ser realizado na pré-temporada de 2020. O time estará na Copa Cachoeira dos Gigantes, em Prudentópolis, de 27 a 29 de fevereiro. Além do Cascavel, disputam o torneio Prudentópolis, CAD Guarapuava e Campo Mourão. A serpente tricolor estreia na competição quinta-feira (27), às 19h, contra a equipe do CAD Guarapuava.