Competição do atletismo teve quatro novos recordes

O primeiro dia de atletismo na 59ª edição dos Jogos Universitários do Paraná foi marcado por quebra de recordes paranaenses e, até mesmo, brasileiro. As provas realizadas nosábado (18) no Estádio Regional Willie Davids e na pista da Universidadade Estadual de Maringá (UEM) tiveram três alunas-atletas conquistando marcas históricas no atletismo universitário.

Entre as recordistas, Wanessa Zavolski conquistou a melhor marca do Brasil na corrida 400 metros com barreiras com o tempo de 58 segundos e 97 centésimos. “Para mim é uma felicidade, estou em uma fase boa competindo, mas não esperava quebrar esse recorde. Ganhando, ainda mais quebrando uma marca, é muito bom”, disse a atleta.

Em 2018, a atleta ponta-grossense, bolsista do Talento Olímpico do Paraná (TOP), chegou a ocupar o segundo lugar no ranking nacional e o sexto da América do Sul, após atingir a melhor marca de sua carreira na prova 400 metros com barreira, sua especialidade, com o tempo de 57 segundos e 95 centésimos, no Troféu Brasil, em São Paulo.

O segundo lugar na categoria ficou com a atleta Marina Estela Parisotto, da Universidade Estadual de Maringá (UEM), com 1 minuto, 24 segundos e 14 centésimos. Na terceira colocação, a aluna Raíssa Fortes Juvêncio dos Santos, também da UEM, com 1min25s15.

Os recordes paranaenses foram conquistados nas provas de campo. Noelia Cristina Rodrigues Amorim, do Centro Universitário Integrado, atingiu a marca de 43.31 metros no lançamento de dardo. Ana Caroline Duque dos Santos, da Unespar, quebrou o recorde no lançamento do martelo com a marca de 44 metros.

Resultado Lançamento de dardo – feminino

1º lugar: Noelia Cristina Rodrigues Amorim, Centro Universitário Integrado – 43.31m.

2º lugar: Giovanna Guimarães Braga Silva, UEM – 39.35m.

3º lugar: Alana das Neves Maranhão, Unifatecie – 34.47m.

Resultado Lançamento do martelo – feminino

1º lugar: Ana Caroline Duque dos Santos, UNESPAR – 44m.

2º lugar: Jordana Stella Motta dos Santos, Unicesumar – 28.80m.

3º lugar: Dayanne Agioleto Martins, UEM – 7.64m.

