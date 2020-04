Começa o campeonato de eSports

Com a suspensão das corridas de rua da Fórmula E ao vivo, a Nissan e.dams participará neste sábado de uma competição de eSports com duração de nove semanas, que contará com a presença de equipes e pilotos do ABB FIA Formula E Championship, além de uma seleção dos melhores jogadores de videogame. A prova será a partir das 11h30 (horário de Brasília), no circuito de Hong Kong de Fórmula E.

O campeonato ABB Formula E Race at Home Challenge faz um paralelo entre a Fórmula E e o mais alto nível das competições de emissão zero do mundo real, agora de modo virtual. A iniciativa está alinhada com o objetivo da Nissan de zero emissão e zero fatalidade – um importante pilar da visão da marca Nissan Intelligent Mobility, para mudar a forma como os carros são conduzidos, propulsionados e integrados à sociedade.

A nova competição vai arrecadar fundos para os projetos da Unicef em todo o mundo para enfrentar a crise do coronavírus.

Na sessão de testes realizada no último sábado (18), utilizando o software de simulação rFactor 2, as equipes e pilotos se aclimataram à competição de eSports, verificaram equipamentos e se prepararam para a corrida inaugural que acontece amanhã, e já começa a valer pontos.

Os pontos serão acumulados durante as corridas em fins de semana consecutivos, contribuindo para a classificação geral da equipe até a Grande Final, em 13 de junho. Os pontos virtuais não vão valer para o campeonato de corridas de rua ABB FIA de Fórmula E, que deve ser retomado no final do ano.

O campeonato ABB Formula E Race at Home Challenge contará com dois grids e duas corridas – um Driver Grid de pilotos da Fórmula E, entre eles Oliver Rowland e Sebastien Buemi, da equipe Nissan e.dams, e um Challenge Grid, o grid de desafio formado por gamers.

Legenda: