Começa a Seletiva Virtual do Turismo Nacional

A edição 2020 do Turismo Nacional Virtual começou ontem. Serão 220 pilotos buscando os melhores tempos para definir quem vai disputar as seis etapas da competição. O TN Virtual será disputado na plataforma Automobilista, e os servidores e a pista estarão abertos a partir da 0h30. A organização do campeonato escolheu a pista de Tarumã para a seletiva que vai até 10 de abril. Os inscritos poderão andar o tempo que desejarem para buscar a melhor volta. Os 36 mais rápidos formarão a Classe Super, do TN Virtual, enquanto outros 34 alinharão no grid da Classe 1 A e B.

Relacionado