Começa a etapa Angra Doce dos Jogos de Aventura e Natureza

Começa neste sábado (23) a etapa Angra Doce dos Jogos de Aventura e Natureza. A festa de abertura será às16 horas, no Centro de Eventos de Ribeirão Claro, com a presença do governador em exercício Darci Piana. Entre as atrações, o show com A Banda Que Voa e atividades para a população, como parede de escalada, tirolesa, simulador de voo livre e voo cativo de balão.

Essa é a quinta fase dos Jogos de Aventura e Natureza, uma iniciativa pioneira, criada neste ano pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. De formato inédito, os jogos buscam evidenciar as belezas do Paraná, atrair turistas e movimentar a economia de diversas regiões. A partir de agosto aconteceram duas duas etapas no Litoral e mais duas no Oeste do Paraná.

Nesta etapa de Angra Doce as atividades se dividem nos municípios de Carlópolis, Jacarezinho, Ribeirão Claro, Salto do Itararé e Siqueira Campos, de 23 de novembro a 01 de dezembro. Haverá competições de parapente, paraquedismo, vôlei de praia, corrida de aventura, canoagem de velocidade, futevôlei, handbeach, vela, beach soccer, corrida rústica e pesca esportiva.

SUCESSO – Segundo o coordenador dos Jogos de Aventura e Natureza, Tiago Campos, a quinta etapa consolidar o sucesso da competição ao longo do ano. “Tivemos grande adesão das federações e atletas, com uma média de 3.500 competidores em cada etapa e um nível técnico muito alto”, afirma Campos.

Entre os destaque, ele ressalta a presença da canoísta de slalom, Ana Sátila, já classificada para a Olimpíada de Tóquio, e os melhores do mundo no beach tennis, a brasileira Rafaella Miiller (1ª do ranking mundial) e o italiano Alessandro Calbucci, 2º.

Para o superintendente de Esporte do Paraná, Helio Wirbiski, os Jogos de Aventura e Natureza superaram as expectativas. “Movimentamos as regiões do Estado durante o período do ano em que o turismo normalmente estaria em baixa”, diz Wirbiski.

No Litoral, a taxa de ocupação de hotéis na última etapa foi de quase 90%. Em Foz do Iguaçu, dez mil pessoas participaram da festa de abertura. “São números que demonstram esse sucesso. Além disso, estamos apresentando à população novas modalidades esportivas e, assim, contribuindo para o desenvolvimento esportivo paranaense”.

MODALIDADES – Os Jogos de Aventura e Natureza reúnem 29 modalidades esportivas, distribuídas por 26 cidades paranaenses ao longo das cinco etapas. A primeira aconteceu em agosto no Litoral do estado. Na sequência, foram duas etapas na região dos municípios lindeiros ao lago de Itaipu (Oeste) e mais uma no Litoral.

Veja a programação completa da 5ª etapa

23 de novembro

RIBEIRÃO CLARO

Parapente – Estância Pedra do Índio, a partir das 10h

Cerimônia de Abertura – Centro de Eventos, 16h

SIQUEIRA CAMPOS – local: Aeroporto

Paraquedismo – 9h

Salto do Itararé – local: Estádio Municipal

Futebol das Estrelas – 16h

24 de novembro

RIBEIRÃO CLARO – local: Estância Pedra do Índio

Parapente – a partir das 09h

Siqueira Campos – local: Aeroporto

Paraquedismo – 9h

CARLÓPOLIS – local: Estádio Municipal

Futebol das Estrelas – 10h

Do dia 25 a 29 de novembro

Clínicas de beach tennis, canoa havaiana, slackline, rugby e stand up paddle nos municípios de Ribeirão Claro (Prainha), Carlópolis (Ilha), Jacarezinho (UENP), Siqueira Campos (Praia da Alemoa) e Salto do Itararé (Praia da Alemoa).

29 de novembro

JACAREZINHO – Local: UENP

Vôlei de praia – a partir das 13h30

30 de novembro

JACAREZINHO – local: UENP

Vôlei de praia – a partir das 08h30

RIBEIRÃO CLARO – local: Prainha

Corrida de aventura, a partir das 8h30

Canoagem de velocidade, a partir das 8h30

Futevôlei, a partir das 9h

CARLÓPOLIS – local: Ilha

Handbeach – a partir das 9h

Vela – a partir das 9h

Balonismo – 18h

SIQUEIRA CAMPOS – local: Praia da Alemoa

Beach soccer –a partir das 10h

1º de dezembro

RIBEIRÃO CLARO – local: Prainha

Canoagem de velocidade, a partir das 8h30

Futevôlei, a partir das 9h

CARLÓPOLIS – local: Ilha

Pesca esportiva – a partir das 08h30

Handbeach – a partir das 9h

Vela – a partir das 10h

Pesca esportiva – 18h

JACAREZINHO – local: UENP

Vôlei de praia – a partir das 08h30

Siqueira Campos – local: Praia da Alemoa

Beach soccer –a partir das 9h.

Conheça AQUI todas as características de cada uma das 29 modalidades dos Jogos de Aventura e Natureza