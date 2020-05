Comboio da Saúde terá ponto de vacinação para caminhoneiros na BR-277

O Comboio de Saúde de Cascavel, estará realizando a vacinação contra a Influenza, para os caminhoneiros no Posto Rosário II Shell, no KM 584 da BR-277, próximo ao Trevo Cataratas, na terça-feira (12) e na quinta-feira (14), das 9h às 16h.

Os caminhoneiros fazem parte do público-alvo da Campanha de Vacinação Contra a Gripe, no entanto, por conta da profissão que exercem, eles não possuem muitas oportunidades de se imunizar. Por isso a Secretaria de Saúde de Cascavel, levará as doses de vacinas de influenza na rodovia, para facilitar a proteção contra a gripe dos profissionais.

A vacinação ocorrerá dentro do ônibus do Comboio da Saúde, respeitando todas as questões sanitárias por conta da pandemia de coronavírus (covid-19), como distanciamento, higienização e também a utilização de máscaras. Confira no nosso Instagram a entrevista da Coordenadora do PMI, Cristina Carnaval sobre o assunto.