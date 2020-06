Combate à dengue. Cascavel registra mais de 6,1 mil casos

O cenário é grave, o Município, bem como todo o Paraná, está em uma crítica epidemia de dengue. O governo municipal tem feito inúmeras ações para eliminar os focos do mosquito, mas somente a colaboração de todos é que poderá mudar esse cenário.

Os dados revelam que os casos não param de aumentar. De acordo com o novo Boletim Epidemiológico da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), referente ao período de julho de 2019 até esta terça-feira (02), 6.172 cascavelenses tiveram o exame positivo para dengue. Para se ter uma idade da gravidade, nunca na história de Cascavel a dengue chegou a números tão expressivos. Além disso, já são cinco óbitos por conta do mosquito.

O boletim epidemiológico aponta ainda que Cascavel teve quase 10 mil notificações, sendo que 3.017 foram descartadas. Os dados podem ter um novo aumento, visto que 787 pessoas ainda aguardam o resultado dos exames.

Os bairros mais infestados são Interlagos com 706 casos, Brasmadeira com 434 Cascavel Velho com 371, Brasília com 318 e Centro com 276 casos positivos.

Conforme a diretora de Vigilância em Saúde, Beatriz Tambosi, o momento exige que todos se mobilizem nessa luta contra o mosquito e incorporem em sua rotina o combate à dengue. “O agente de Endemias passa a cada 60 dias nas residências, nos dias em que ele não passar, você pode fazer o check lista da sua casa e ser o seu próprio agente, limpando o quintal e eliminando criadouros”, pontua.

CALL CENTER – SINTOMAS DE DENGUE

Tem sintomas de dengue? Acione o Call Center 3096-9090 e digite a opção número 3. O ramal é destinado para orientações em relação aos sintomas da dengue. Em situações mais graves, os cascavelenses podem ir direto a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Como posso ajudar?

Somente uma mobilização da comunidade é o que fará a diferença nessa guerra contra o mosquito. Não deixe acumular água parada, até mesmo água suja.

Dentre os locais que precisam ser vistoriados pela população estão: edícula, tonéis com captação de água da chuva, aquários sem bomba de oxigenação, pratos de vasos de plantas, bandejas das geladeiras, bebedouro de animais, tanque de roupas que ficam com água empossada no fundo, coletor de água da saída do ar-condicionado, lixeiro sem tampa e sem furo embaixo, piscinas de plástico, cisternas, caixas de gorduras e plantas aquáticas, pequenos objetos nos quintais; como tampas de garrafas, copos plásticos e brinquedos infantis. A destinação de pneus também é outro problema. A recomendação é deixá-los em uma área coberta ou então encaminhar para uma borracharia que se responsabilize. Até mesmo gotículas de água numa tampinha de plástico já são suficientes para se transformar no criadouro do mosquito