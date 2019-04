Com Maracanã cheio e Arrascaeta titular, Fla tenta não decepcionar

Rio de Janeiro – Em clima de decisão, o Flamengo recebe o San José, da Bolívia, nesta quinta-feira, às 21h, no Maracanã, pela 4ª rodada do Grupo D da Libertadores, em partida que terá arquibancadas lotadas e transmissão ao vivo pelo Facebook da Conmebol.

Com seis pontos, o Rubro-Negro está na segunda posição da chave. Para garantir a classificação para as oitavas de final, o time de Abel Braga precisa conquistar quatro pontos, com a condição de que não pode perder para a LDU em Quito. Do outro lado, o San José tem apenas um ponto na classificação e precisa vencer para se manter vivo na briga por uma vaga.

Na rodada passada, o time de Abel Braga decepcionou ao perder por 1 a 0 para o Peñarol, num Maracanã lotado, assim como estará hoje o estádio – os rubro-negros esgotaram antecipadamente os cerca de 57 mil os ingressos à venda.

Nesta noite, o uruguaio Arrascaeta volta a ser titular no Fla. Ele, que levantou a ira da torcida contra Abel pelo treinador tê-lo deixado no banco contra o Peñarol, assume a titularidade no lugar do suspenso Gabigol. Outra mudança no 11 inicial pode ser Vítor Gabriel, que fica na dependência do veto a Bruno Henrique, que foi relacionado normalmente para o jogo.

Paralelamente ao duelo pela Libertadores, o Fla também não esquece do Campeonato Carioca. No domingo, a equipe fará o primeiro jogo da decisão estadual contra o Vasco.