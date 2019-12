Com lotes limitados, Foz Cataratas começa a vender ingressos da final

Foz do Iguaçu – Vitorioso fora de casa no jogo de ida da decisão do título da Série Ouro do Paranaense de Futsal 2019, por 4 a 2 sobre o Dois Vizinhos, o Foz Cataratas já pensa no jogo que poderá lhe render o bicampeonato estadual. A partida de volta da final será sábado (14) em Foz do Iguaçu. Os portões do Ginásio Costa Cavalcanti serão abertos às 19h30 e a diretoria iguaçuense já se mobiliza para receber um grande público no “Caldeirão Azul”.

Tanto que os ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira (10), com dois lotes limitados. No primeiro o valor será R$ 30 e no segundo R$ 50, ambos com a opção de meia-entrada. Os ingressos devem ser adquiridos em horário comercial nas dependências do Ginásio Costa Cavalcanti.

O número de entradas disponíveis ao público geral dependerá da quantidade de ingresso que forem retiradas gratuitamente pelos sócios torcedores, que também têm que se antecipar em garantir a presença, igualmente a partir desta terça-feira. Também depende da retirada antecipada de ingressos para crianças de até 5 anos.

Com a vitória por 4 a 2 no Ginásio Teodorico Guimarães, o Foz Cataratas tem a vantagem do empate para repetir o feito de 2018 no Estado. Apesar da vantagem, o treinador Marlus Sokolowski não quer saber de empate. “Nós vamos jogar para ganhar, conquistar o título em casa com uma grande vitória. Vamos entrar em quadra com muita garra e determinação. Queremos dar mais esta alegria para a cidade de Foz do Iguaçu”, garante.