Com duelos paranaenses três partidas abrem a 2ª rodada da Liga Futsal nesta sexta-feira

Rio de Janeiro – Três jogos abrem a 2ª rodada da Liga Nacional de Futsal 2019 nesta sexta-feira. No jogo da SporTV, a Intelli recebe o líder Carlos Barbosa, às 19h, no Ginásio Milton Olaio Filho, em São Carlos (SP).

Um pouco mais tarde, às 20h15, o São José recebe o Atlântico, em São José dos Campos (SP). No mesmo horário, Tubarão x Corinthians opõe o atual campeão catarinense diante do campeão paulista na última temporada.

Para os paranaenses, a 2ª rodada terá início sábado e logo com um duelo regional entre Marreco e Marechal, às 13h, em Francisco Beltrão, em confronto que também terá transmissão ao vivo do SporTV. Ainda no sábado, o Foz Cataratas estreará em casa diante do Joaçaba, às 20h15, no Ginásio Costa Cavalcanti. Já Assoeva x Jaraguá será às 19h.

No domingo, será a vez do Campo Mourão estrear em casa, diante do Joinville, às 14h, na Arena UTFPR. Será o primeiro jogo da história do clube mourãoense em casa numa edição de Liga Nacional.

Já Cascavel e Pato atuarão apenas na próxima sexta-feira pela 2ª rodada, num duelo paranaense marcado para o Ginásio da Neva, às 19h15, também com transmissão da SporTV. A rodada, entretanto, só será encerrada no dia 22, com Minas x Magnus. O Blumenau folga na rodada.