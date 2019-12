Com a taça na mão, Flamengo derrota o Palmeiras no Allianz Parque

Neste domingo (1º), o já campeão Flamengo venceu mais uma no Campeonato Brasileiro. No Allianz Parque, o Rubro-Negro dominou as ações diante do Palmeiras e derrotou a equipe paulista por 3 a 1.

Com o resultado, o Fla agora soma 87 pontos e aumentou a sequência sem derrotas na Série A para 23 partidas. O Verdão, com 68, ocupa o terceiro lugar na tabela de classificação. +Confira a tabela completa do Brasileirão! O jogo Fora de casa, o Flamengo não encontrou dificuldades diante do Palmeiras, no Allianz Parque. O time campeão da Série A dominou as ações no primeiro tempo e foi para o intervalo com a vantagem de 2 a 0. Aos três minutos, Gabriel Barbosa recebeu na frente e tocou para Arrascaeta abrir o placar. Depois, já aos 46, foi a vez do artilheiro deixar o dele. Gabigol recebeu dentro da área e bateu cruzado para fazer o segundo. Logo na volta do intervalo, Vitor Hugo errou a saída de bola, Gerson roubou e rolou para Gabigol, que não desperdiçou: 3 a 0. O Palmeiras esboçou uma reação aos 14 minutos, quando Bruno Henrique arriscou de longe e acertou a trave. Depois, aos 34, William recebeu dentro da área e mandou de canhota no travessão. A pressão alviverde seguiu e, aos 38, Matheus Fernandes recebeu entre os zagueiros e descontou para o time da casa: 3 a 1. Ainda em vantagem, o Rubro-Negro foi administrando o resultado até o apito final e garantiu mais três pontos na tabela.