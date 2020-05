Coluna Esplanada. Salários sem aula, todos em casa e guerra na PF

Salários sem aula

Reitores de federais têm avisado a contatos, discretamente, que o ano letivo nas universidades já era. Cursos retomam a grade integral em agosto ou setembro, mas para planejar o calendário de aulas de 2021. A despeito disso, o corpo docente continua a receber o salário em dia, mesmo sem planejamento de retomada ou realização de aulas online. Consultado, o Ministério da Educação confirma o pagamento dos salários nas federais desde março, quando começou o confinamento por causa da pandemia do coronavírus e as aulas foram suspensas. Avisa que as universidades não estão paralisadas, porque há atividades extracurriculares, mas não tem como monitorar.

Todos em casa

A Coluna questionou UFMG, UnB, UFRJ, USP sobre as aulas. Todas estão suspensas e somente a paulistana indicou que as aulas de pós-graduação são ministradas on-line.

Em BH

“A UFMG está com aulas suspensas desde o dia 18 de março, sem adoção de aulas a distância. Neste período, têm sido ofertadas atividades extracurriculares”, informa a federal.

Atrasadão

Na UFRJ, a assessoria afirma que a “Reitoria está fazendo pesquisa junto à comunidade universitária sobre acesso a recursos remotos”. E que um “grupo estuda questões relacionadas a calendário acadêmico”.

No cerrado

Em Brasília, a UnB cravou que suspendeu o calendário acadêmico do 1º semestre deste ano. “Isso inclui atividades presenciais e on-line”

Guerra na PF

Uma nota provocadora da Fenapef, dos policiais, citando a ADPF, dos delegados, abriu novo flanco na discreta guerra interna na Polícia Federal, e vai parar na Justiça. A Associação dos Delegados de Polícia Federal avisou que vai acionar a Federação Nacional dos Policiais Federais pelo que chama de “graves e infundadas ilações”.

Coisa séria

Na sua nota, a Fenapef apoiou a operação Placebo, que cercou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, mas no terceiro parágrafo citou que a deputada federael Carla Zambelli (suspeita de saber da operação) tem ligação com a ADPF, e que isso deve ser apurado. Os delegados não perdoram a provocação gratuita.

***Recado a quem?

No fim de semana, o perfil no whatsapp do secretário de Governo do Rio de Janeiro, Cleiton Rodrigues, tinha uma frase enigmática atribuída a Kant: “Tudo o que não puder contar como o fez; Não o faça!”

***Clone do Poder 1

O senador Marcelo Castro (MDB-PI), ex-ministro da Saúde, passa um aperto. Teve o celular clonado e um malandro chegou a pedir R$ 30 mil a um amigo dele. O cidadão perdeu R$ 5 mil. A Polícia já está na cola.

***Clone do Poder 2

Na noite da segunda (25), o governador do Pará, Helder Barbalho, jogou nas suas redes sociais que seu celular foi clonado. Para que ninguém atendesse pedidos.

Turbulência

Antes de anunciar o pedido de concordata, a Latam ainda vendia bilhetes para dezenas de aeroportos, até os fechados. É balela que a crise na aérea não atinge o Brasil. Muitos clientes estão recebendo ligações da companhia avisando sobre cancelamento de voos – e a empresa tem até um ano para devolver o dinheiro. A Coluna citou semanas atrás a esperteza.

Chora, Velho Chico

O governo federal vai construir, em parceria com a iniciativa privada, uma usina hidrelétrica no Rio São Francisco, a UHE Formoso, na região da cidade de Pirapora. Está confirmado no decreto 10.370 do último dia 22.

Ponto Final

Brasileiro raiz vai curtir dois feriados, o antecipado e o de fato, na data certa.