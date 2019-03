Coluna Esplanada do dia 29 de março de 2019

Pretensões antecipadas

As farpas públicas do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, têm endereço certo: o Palácio do Planalto, com vistas a 2022. Maia é o nome de aposta de seleto grupo de empresários bilionários e de um grande grupo de comunicação que, em suas avaliações, podem perder muito dinheiro com o Poder nas mãos de Jair Bolsonaro. A agenda mais nacional que paulista do governador João Dória (PSDB), a linha independente do governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), e o projeto de ascensão dentro do MDB do neófito Ibaneis Rocha, do DF, entram na jogada. Todos eles, aliados pero no mucho do presidente, podem surgir como opções ao Planalto em médio prazo.

Aposta no lucro

A Caixa lucra tanto no monopólio dos jogos no Brasil que decidiu abrir mais 7 mil lotéricas País adentro. Enquanto isso, sem jogos legalizados, o Brasil perde dinheiro.

Ascensão

Após uma vitória surpreendente sobre Cesar Maia (DEM), o senador Arolde de Oliveira ganhou mais destaque no partido. Vai comandar o PSD no Estado do Rio de Janeiro.

Ciclone tropical

A “chuva de verão” citada como metáfora pelo presidente Bolsonaro na troca de farpas com Rodrigo Maia causou estrago maior. Dólar passou de R$ 4, com viés de alta ainda.

Aliás…

… a posição de Bolsonaro lembrou a do o ex-presidente Lula falando em “marolinha” em relação à crise internacional de dez anos atrás, que atingiu em cheio o Brasil… da Dilma.

Boleto

Chegaram ao STF mais seis Ações Diretas de Inconstitucionalidade para questionar a Medida Provisória 873/2019, editada pelo presidente Bolsonaro, que proíbe desconto da contribuição sindical direto da folha de pagamento, determinando sua quitação apenas por meio de boleto bancário. Já são 12 as ações que questionam a constitucionalidade.

Toga no cabide

Um personagem do meio jurídico tem circulado bem entre ministros do STJ e STJ – e desponta como cotado para togado de uma das Cortes. O desembargador federal Ney Bello. Ele reuniu a nata do Judiciário em jantar recente. Rendeu convite para palestrar, ao lado do ministro Gilmar Mendes, no Teatro CIEE em São Paulo dia 2 de abril.

Sinais

A ministra Damares Alves (e não Medina, como citamos) pediu a membros da Comissão da Anistia que até junho tenham respostas para os pedidos de Lula da Silva e Dilma Rousseff sobre direito a indenização. Se depender do atual governo…

Socialista liberal

O prefeito do Recife, Geraldo Julio (PSB), o “Risadinha” para os amigos, anda rindo à toa. Pode convencer em breve o empresário bilionário João Carlos Paes Mendonça a comprar o prédio do Hospital Psiquiátrico no Bairro Tamarineira. Paes Mendonça, que investe em vários setores, quer espaço para novo shopping seu na capital.

Estelita sobrevive

Já o Cais José Estelita, paralelo às praias do Pina e ao Rio Capibaribe, foi arrematado pela conhecida construtora Moura Dubeux, que deseja mudar toda a paisagem, hoje entregue às invasões, com exceção das isoladas duas torres de apartamentos de luxo.

Turma do quipá

Veja como os investidores brasileiros estão afinados com o presidente quanto a comércio bilateral. Mais de 40 grandes empresários estarão na comitiva de Jair Bolsonaro em Israel – muitos integrantes da Câmara Brasil-Israel de Comércio.

Herdeiro

O estilo Bolsonaro de lidar com políticos ruins e bandidagem gerou crias. Destaca-se na Alerj o deputado estadual Filippe Poubel (PSL), ex-policial. Conhecido como pitbull do senador Flávio Bolsonaro. Ele é morador de Maricá, controlada há anos pelo PT.