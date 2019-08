Coluna Esplanada do dia 29 de agosto de 2019

Lábia de Palocci

Ex-todo-poderoso ministro dos Governos Lula da Silva e Dilma Rousseff, Antonio Palocci vai ganhando fama de cascateiro no Ministério Público Federal. Mesmo homologada, a delação de Palocci ainda incomoda muito os procuradores. Segundo investigadores consultados, várias informações carecem de provas. Ele citou, por exemplo, que passava dados do Comitê de Política Monetária (Copom, do BC) para o Bradesco e que teria indicado o presidente do Banco Safra. “Muitas coisas ele coloca apenas para demonstrar muita influência. Mas fica difícil de crer em tudo”, revelou um dos investigadores consultados pela Coluna.

Extrato

Engana-se quem imagina que operação contra o banco BTG saiu da delação de Palocci. A ação foi feita com base nas informações das delações e das planilhas da Odebrecht.

Socialistas…

O PSB vai fazer uma autorreforma com vistas às eleições presidenciais. O pragmatismo da social-democracia fica, claro. Mas o estatuto vai mudar.

… Unidos

A cúpula socialista se reúne amanhã em Brasília para dar o pontapé do debate interno. Uma das mudanças previstas é o sistema de escolha da Executiva e do presidente.

***Lambança

A Mesa Diretora da Câmara Federal anda meio perdida. Após o deputado Alexandre Frota semana passada encaminhar votação pelo PSDB, ainda na lista do PSL na Casa, técnicos legislativos acharam uma encrenca regimental no polêmico PL 3369/15, do deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), que trata da Família do Século XXI.

***Drible regimental

O relator do PL na legislatura anterior, o deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ), proferiu um voto favorável, mas incluiu no parecer um projeto de sua autoria que não estava apensado. Pelo regimento, o autor não pode ser o relator da matéria.

Tesouro

O total de investidores ativos no Tesouro Direto cresceu, em julho, 3,39% em relação ao mês anterior. Já o crescimento no número de investidores cadastrados no programa atingiu seu segundo maior valor na série histórica: 227.680, ou 5,23% a mais na comparação com junho, atingindo a marca de 4.578.915 pessoas.

Juro de sempre

Os títulos mais demandados pelos investidores foram os indexados à taxa Selic, que totalizaram R$ 1,31 bilhão, representando 49,46% das vendas.

Voto vencido

Com apenas oito deputados, o Novo passou a defender que o bilionário Fundo Eleitoral seja destinado à preservação da Amazônia. Mas na Câmara, e muitos no Senado, a maioria quer os R$ 3,7 bilhões do dinheiro público na mão para os votos.

Nade, baleia!

A ANP publicou lista das 12 primeiras empresas inscritas para a 16ª Rodada de Licitações para petróleo e gás, em outubro. Entre os blocos que serão oferecidos, estão quatro da região de Camamu-Almada (BA). Há contestação de ambientalistas por ser área de procriação de baleias jubarte e de grande biodiversidade marinha.

Prioridade rural

Em meio às queimadas na Amazônia, a bancada ruralista no Congresso Nacional trata de outras “prioridades”, como a aprovação da PEC 187/2016 que pretende permitir atividades agropecuárias em territórios indígenas. O texto já foi aprovado na CCJ da Câmara, sob a relatoria deputado ruralista Pedro Lupion (DEM-PR).

Pá na mão

Nos bastidores, a bancada costura um acordo com a oposição para “desapensar” outra proposta (PEC 343/17), que trata da mineração. A proposta conta com o apoio da secretária especial de saúde indígena do Ministério da Saúde, Sílvia Waiãpi. A Funai vê com bons olhos o agroindígena. Mas mineração, para todos, é um alto risco.

Pulso forte

Waiãpi disse em almoço a ruralistas sobre a PEC: “Ao trabalhar, e gerar sua própria renda, o índio tem todo o direito de comprar relógios e o que mais ele quiser”.