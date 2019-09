Coluna Esplanada do dia 26 de setembro de 2019

À procura de um líder

Permanece incerto quem será o substituto do líder do Governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), alvo de buscas da Polícia Federal na última semana. Ministros próximos do presidente Jair Bolsonaro têm ouvido líderes e vice-líderes para sondar nomes com potencial de manter o desempenho de Bezerra – visto no Planalto como bom articulador – e consolidar a base aliada na Casa. A palavra final será do presidente Bolsonaro. Alguns senadores chegaram a defender aos ministros a permanência de Bezerra – o que é pouco provável, na avaliação de interlocutores do Planalto, devido ao desgaste ao Governo causado pela ação da PF.

Oi, Papa

Mal foi aprovado ontem como PGR e Augusto Aras já está confirmado na comitiva oficial do Governo que vai ao Vaticano, dia 13, para a beatificação de Irmã Dulce.

Interface

É inevitável em tempos tão digitais. A turma da Lava Jato no MP e na PF continua a se comunicar por celular, mas agora com um aplicativo sigiloso e muito mais seguro.

Puxando o fio

Desde 2016 o então juiz Sergio Moro falava que a Lava Jato iria se encerrar. Passados três anos, com braços no Rio, em SP e no DF, vem mais aí, garantem investigadores.

***Marreta na tinta

Na Operação Satélites ontem em Teresina – que teve buscas até no Palácio Karnak -, agentes da PF chegaram a quebrar paredes das casas dos investigados atrás de dinheiro. O desvio de contratos de licitações suspeitas chega a R$ 50 milhões.

Índios na ONU

Dias antes de o presidente Jair Bolsonaro discursar na abertura da Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova York, líderes de povos indígenas, entre eles Guaranis, denunciaram “graves violações de Diretos Humanos que vêm sofrendo no Brasil”. Ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, relataram casos de violência e disseram que seus territórios são visados por projetos de mineração e especulação imobiliária.

Monitoramento

A relatora especial para Direitos dos Povos Indígenas da ONU, Victoria Tauli Corpuz, confidenciou aos indígenas brasileiros que, quando esteve em missão no Brasil, ela e outros representantes da ONU foram “vigiados por pistoleiros” e “o povo Guarani vive com o medo constante de ser retirado de suas terras tradicionais”.

Outra dele

Continua o inferno cotidiano do deputado federal Luís Miranda (DEM-DF). Ele perdeu há dias ação contra o Google na Justiça, na qual pedia exclusão de vídeos de suas supostas vítimas de calote e estelionato. Terá também de pagar as custas do processo.

***Arrecadação

A arrecadação de impostos positiva pelo terceiro mês consecutivo dá sinais de que a economia entrou em ciclo de recuperação. As receitas federais, em agosto, atingiram R$ 119,9 bilhões, com acréscimo real (IPCA) de 5,67% em relação a agosto de 2018.

Tributária

Os deputados ruralistas da Câmara querem manter a carga tributária do agronegócio no mesmo patamar atual e evitar taxação de exportações do setor. A bancada já apresentou duas emendas, assinadas por mais de 200 parlamentares, à proposta de reforma tributária (PEC 45/19) em análise na Comissão Especial.

Subindo

Contra a taxação, os parlamentares sustentam que grande parcela da produção agrícola hoje é destinada à exportação. “Em 2019, no acumulado até junho, a exportação do agro já representa 43,4% do total das exportações brasileiras”, citam na emenda.

Mulhere$

Veja como as mulheres estão dispostas a empreender mais. A Lendico, fintech de empréstimo pessoal online, constatou que 33% dos pedidos de empréstimo para investir em negócios, este ano, foram feitos pelo público feminino. As regiões de destaque foram a Sul (média de 54% dos pedidos) e Sudeste (36%).