Coluna Esplanada do dia 21 de agosto de 2019

No vermelho

Com o risco de ministérios e órgãos paralisarem serviços nos próximos meses por falta de recursos, o Planalto intensificou o envio de Projetos de Lei de Crédito Suplementar e Especial (PLNs) ao Congresso Nacional. Os pedidos, no entanto, não avançam. Levantamento feito pela Coluna mostra que só nos últimos 15 dias foram enviados quatro projetos – entre eles o PLN 19/2019 -, que chegou ontem ao Senado e pede a liberação de mais de R$ 177 milhões para os Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Saúde e do Desenvolvimento Regional. Para a Petrobras, por meio do PLN 15/2019, o governo pede a liberação de mais R$ 1,8 bilhão e justifica que o crédito tem por finalidade “adequar as dotações orçamentárias dos projetos/atividades de ações do Orçamento de Investimento” da empresa.

R$ 3 bi

Em outro projeto que aguarda na fila, o Planalto solicita verbas extras no valor de R$ 3 bilhões destinados a “diversos órgãos do Poder Executivo”. Segue parado na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Emenda$

O pedido é chamado de “PLN das Emendas”, pois foi enviado ao Congresso Nacional em meio a votação e aprovação com folga da reforma da Previdência na Câmara Federal.

BNDES Air

BNDES soltou a lista dos maiores financiamentos de jatinhos. A maioria bilionários que não precisava do banco público para isso.

Paraguai

Alguns exemplos: Joesley, da JBS; Samuel Klein, ex-Casas Bahia; Família Moreira Salles, do Unibanco; e Flavio Rocha, ex-presidenciável dono da Riachuelo, cuja maior fábrica de roupas é no… Paraguai, para fugir dos impostos e energia cara aqui.

Indicação 1

Pesquisa da Dados Quaest releva que o presidente Jair Bolsonaro desagrada quase metade de sua base eleitoral com a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para o cargo de embaixador nos Estados Unidos.

Indicação 2

A sondagem aponta que 55% dos que votaram em Bolsonaro concordam, mas 45% são contra a indicação. Entre os que votaram em Fernando Haddad, 97% discordam da escolha do filho de Jair Bolsonaro para o cargo. A Quaest abordou 1.500 pessoas maiores de 18 anos, por telefone, em todas as regiões do Brasil, nos últimos dias 17 e 18.

Voto$

Comissão de Transparência e Fiscalização do Senado enviará ao TCU pedido de auditoria sobre a liberação de emendas pelo Ministério da Saúde para a suposta compra de votos a favor da aprovação da reforma da Previdência (PEC 6/2019).

Desbancarizados

Pesquisa do Instituto Locomotiva mostra que, atualmente, no Brasil, existem 45 milhões de pessoas que não movimentam a conta bancária há mais de seis meses ou que optaram por não ter conta em banco. Esse grupo movimenta hoje no País mais de R$ 800 bilhões.

Cena carioca

Pista bloqueada na Ponte Rio-Niterói, sequestro de ônibus com arma de brinquedo, vendedor de coxinhas faturando, trio batendo bola na pista, tiro mortal de sniper, governador pousando e delirando na comemoração. O Brasil não é para qualquer um.

***Equilíbrio

Para o deputado Marcelo Freixo (Psol-RJ), a comemoração de Witzel, ao chegar ao local do sequestro não contribui em nada para melhorar a segurança pública: “Equilíbrio e serenidade são atributos essenciais para governar um lugar como o Rio de Janeiro”.

***Digitais

Projeto (3271/19) do deputado pedetista Gustavo Fruet (PR) propõe a criação de um banco de impressões digitais para recém-nascidos. O parlamentar argumenta que a medida coibiria os casos de roubo ou troca de recém-nascidos.