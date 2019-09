Coluna Esplanada do dia 04 de setembro de 2019

Mãos ao alto!

A cara de pau dos congressistas brasileiros é tamanha que só nos falta assalto à mão armada. Enquanto o salário mínimo terá um reajuste de apenas R$ 42 em 2020, o governo corta Orçamento para bolsas de estudo e programas sociais, o Fundo Partidário – dinheiro mensal que banca a operação das legendas – saltará de R$ 927,8 milhões para R$ 959 milhões. E o Fundo Eleitoral, dinheiro público para bancar campanhas de candidatos em 2020, saltará de R$ 1,5 bilhão para até R$ 2,5 bilhões – com vistas a chegar R$ 3,7 bilhões, articulam os deputados.

Na conta

As maiores fatias do Fundo Partidário abastecem as contas do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, e do PT. São os dois maiores partidos do Congresso hoje.

No azul

Somente este ano, o PSL abocanhou mais de R$ 115,1 milhões – o equivalente a 12,4% do total de R$ 927,8 milhões previstos para 21 legendas.

Fábrica de diplomas

Há cinco anos a Coluna vem denunciando a fábrica de diplomas de algumas faculdades Brasil adentro, cujos donos ou são políticos, ou têm bom trânsito no Ministério da Educação, onde aprovam facilmente cursos muito demandados como medicina, fisioterapia e direito. A operação da Polícia Federal que prendeu os donos da Universidade do Brasil apenas abriu os portões do esquema nacional.

Tem mais

Há dois focos, e denúncias anônimas feitas por alunas pipocam no MP e na PF: num esquema, a fraude é no Fies, o famoso financiamento estudantil, no qual as faculdades são suspeitas de embolsar o dinheiro de “alunos fantasmas”. A outra farra é a venda de vagas para ingresso do aluno nos cursos mais cobiçados. Um festival de banditismo, de professores, donos de instituições e, pior, dos futuros “profissionais”.

Transparência

É justo corrigir: O presidente da Petrobras, Castello Branco, não recebeu bônus de desempenho porque não estava na empresa em 2018. Mas petroleiros querem saber: para quem foi e quanto recebeu, e por que a Petrobras não divulga a lista. A petroleira distribuiu R$ 1 bilhão em prêmios a funcionários. Mas nem todos receberam.

Reação

Após a alta reprovação do presidente Jair Bolsonaro, revelada nas pesquisas CNT e Datafolha, ministros foram conclamados a divulgar balanços das ações para salvar a imagem do Governo e do chefe da nação. A ideia é mostrar que, apesar da língua afiada, Bolsonaro tem trabalhado pelo País.

***Batalha…

A oposição vai apresentar votos em separado para tentar alterar o relatório da Reforma da Previdência que será votado hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. No parecer, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) suprimiu trechos da proposta aprovada na Câmara, como alterações nas regras para a concessão do Benefício de Prestação Continuada e de aposentadorias especiais.

***… da CCJ

Um dos votos será apresentado pelo PDT, que vai defender aposentadorias especiais a trabalhadores expostos a agentes nocivos e de alta periculosidade, como os mineiros e eletricitários, e quer impedir a retirada das regras da Previdência da Constituição. Mas o Governo tem maioria na CCJ para derrubar os votos e as mais de 370 emendas.

***Êpa, êpa

Estelionatários têm usado o nome do Tribunal de Contas da União (TCU) para tentar aplicar golpes. Eles se passam por servidores do tribunal e informam às vítimas que elas têm valores a receber por perdas no Plano Collor. Como condição para que a vítima receba o dinheiro, os criminosos exigem um depósito, antecipado, em contas bancárias.

***Atenção

O TCU, que é um tribunal meramente administrativo e fiscalizador de órgãos, reforça que “em hipótese alguma entra em contato com cidadãos exigindo depósitos bancários”.

FGTS Digital

O Conselho Curador do FGTS aprovou orçamento de R$ 10 milhões para desenvolvimento de plataforma para agilizar os processos de arrecadação, apuração, lançamento e cobrança. O FGTS Digital deverá entrar em operação em 2020.