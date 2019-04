Coluna bandeirada dos dias 13 e 14 de abril de 2019

Edivan Monteiro

Edivan Monteiro disputa neste sábado a terceira etapa do Metropolitano de Kart de Cascavel e assim que terminar a prova vai a Maripá para auxiliar na preparação do trator do parceiro Jones Jacobi. Ambos defendem as cores da equipe Cascavel Diesel/Wilson Turbinas.

Metropolitano abre fase decisiva

Com a participação de competidores do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de São Paulo e do Mato Grosso, será disputada neste sábado a terceira etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel. A prova será no Kartódromo Delci Damian, com promoção e organização do Kart Clube de Cascavel e supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

A etapa deste fim de semana abre a fase decisiva da competição, que termina no próximo mês. Após duas etapas, os líderes são Jefferson Tierling na categoria F-4 Sênior; Luís César Schroeder, na F-4 Super; Eduardo Tanabe, na F-4 Super Sênior; Marcos Trancozo e Lucas Silva Trancozo, na F-4 Graduados; Murilo Fiore, na Graduados; Luís Tombini, na Júnior; Akyu Myasava, na Cadete; Artur Bessa Motta, na Mirim; Nicolas Men de Oliveira, na Júnior Menor; Júnior Flores, na Novatos ; Júlio Conte, na Sênior A; Valdinei Bate, na Sênior B; e Márcio do Lago, na categoria Super Sênior.

O Metropolitano de Cascavel tem atraído kartistas de vários estados porque serve de preparação para o Campeonato Brasileiro, que será disputado no kartódromo cascavelense de 15 a 27 de julho.

Classificação do Metropolitano de Kart de Cascavel após duas etapas

Categoria F-4 Sênior

Pos. Piloto Pontos

1º) Jefferson Tierling 39

2º) Luciano Garcia 22

3º) Eduardo Souza 18

4º) Claudecir Guligurski 17

5º) Carlos A. Malloquin Júnior 16

6º) Aline F. Morelatto 14

Categoria F-4 Super

1º) Luís César Schroeder 37

2º) Milton dos Santos 28

3º) Sandro Frare 25

4º) Rodrigo Batista 22

5º) Jhonatan Ribeiro 21

Categoria F-4 Super Sênior

1º) Eduardo Tanabe 44

Categoria F-4 Graduados

1º) Marcos Trancozo 20

2º) Lucas Silva Trancozo 20

Categoria Graduados

1º) Murilo Fiore 28

2º) Gustavo Myasava 25

3º) José Luiz Muggiati 22

4º) Augusto Fontanella 18

5º) Celso Augusto Brinker 15

6º) Mateus Barella 11

7º) Pedro Ferro 7

Categoria Júnior

1º) Luís Tombini 22

2º) Enzo Silveira 18

3ֻº) Samuel Cruz 11

Categoria Cadete

1º) Akyu Myasava 37

2º) Alfredinho Ibiapina 33

3º) Gabriel Moura 33

4º) Romullo Ribas 30

5º) Firás Fahs 24

6º) Heitor Dall Agnol Farias 11

7º) Alexandre Mota Filho 10

8º) Ana Beatriz Zanella 10

Categoria Mirim

1º) Artur Bessa Motta 42

2º) Augusto Toniolo 20

Categoria Júnior Menor

1º) Nicolas Men de Oliveira 22

2º) Rafael Vasco 22

Categoria Novatos

1º) Júnior Flores 40

2º) Gustavo Moura 40

3º) José Antonio Neto 16

4º) Gabriel Maes Hanel 8

Categoria Sênior A

1º) Júlio Conte 31

2º) Marcos Fernandes 26

3º) Márcio do Lago 24

4º) Alain Sisdeli 22

5º) Victor Hugo Brochado 21

6º) Iury Mocelin 19

7º) Mauro Carvalho Júnior 14

8º) Rafael Paiva 12

9º) Rafael Pastorello 11

10º) Mauricio Zaffari 7

11º) Eduardo P. de Souza 5

Categoria Sênior B

1º) Valdinei Bate 37

2º) Joelson Alves 20

3º) Diogo Balen 19

4º) Marcelo Arruda 17

5º) Tiago Schweiger 11

Categoria Super Sênior

1º) Márcio do Lago 29

2º) Osvaldo Drugovich Júnior 28

3º) Markeson M. Santos 22

4º) Edivan Monteiro 16

5º) Valdeno Brito 15

6º) Douglas Pierosan 13

7º) Antonio de Oliveira Júnior 12

8º) Everson Aquino 12

9º) Marcelo Arruda 8

Corridas em seis cidades

O Paraná terá automobilismo em seis cidades neste fim de semana. Em Cascavel tem o Metropolitano de Kart no Kartódromo Delci Damian neste sábado e a abertura do Paranaense de Velocidade no Autódromo Zilmar Beux sábado e domingo. Em Foz do Iguaçu, começa neste sábado o Citadino de Kart. Já em Maripá, neste sábado e domingo será disputado no GP de Arrancada de Tratores. São José dos Pinhais terá Arrancada na Terra domingo e Maringá realiza o Desafio Área 44 de Arrancada. Rio Negro reinaugura seu kartódromo neste sábado com a prova de abertura do Campeonato Rio Negro/Mafra (SC) de Kart.

Aniversário na pista

No mês passado foi Firas Fahs que comemorou aniversário no Kartódromo Delci Damian. Agora é a vez de Cleucir Lunardi soprar velinhas. Quinta-feira pilotos e preparadores fizeram uma surpresa a ela. Cleucir é secretaria do Kart Clube de Cascavel e integra a equipe do clube que trabalha na organização do Campeonato Brasileiro de Kart, que será disputado em Cascavel, de 15 a 27 de julho.