Coluna Bandeirada do dia 6 de agosto de 2019

Arrancada de luto com a morte de Possamai

A arrancada está de luto com a morte do cascavelense Ivan Possamai Júnior. Ele faleceu domingo, quando disputava a segunda etapa do Campeonato Sul-Brasileiro, em Chapecó, Santa Catarina.

Ao concluir o percurso de 201 metros, Possamai não acionou o paraquedas de seu carro, não pisou nos freios e colidiu em barreiras de concreto e um poste elétrico em alta velocidade. De acordo com a Polícia Militar de Santa Catarina, a morte foi instantânea.

A FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo e o ACC (Automóvel Clube de Cascavel) emitiram nota no domingo comunicando o falecimento de Possamai. Ontem foi a vez da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) e, no mesmo comunicado, a entidade informa que já abriu procedimentos para verificar as causas do acidente.

Ivan Possamai era um piloto experiente, com participação em competições regionais, estaduais e nacionais. Vice-campeão do Paranaense de Arrancada de 201 Metros em 2017, atualmente ele ocupava a quarta colocação na classificação da categoria Dianteira Turbo A no Sul-Brasileiro.

Ivan Possamai foi sepultado ontem no Cemitério Central de Cascavel. Ele tinha 42 anos, era solteiro e deixou um casal de filhos.

Sette Câmara vai ao pódio

O fim de semana de Sérgio Sette Câmara começou de forma bastante difícil, mas terminou bem. Ele largou em 13º na primeira prova da rodada dupla do Mundial de F-2, sábado, em Hungaroring, na Hungria, e concluiu a prova em quinto. Na prova de domingo, largou em quarto e conquistou o terceiro lugar, indo ao pódio. A vitória no domingo foi de Mick Schumacher, filho do heptacampeão mundial de F-1. “Literalmente, conseguimos fazer do limão que tínhamos nas mãos ao fim da tomada de tempos uma boa limonada. Terminei em terceiro no domingo e somei 20 pontos no fim de semana. Nada mal para quem partiu de 13º na primeira prova”, finalizou o piloto mineiro.

Com emoção, Hamilton vence a F-1 na Hungria

Com uma estratégia perfeita, a Mercedes levou o inglês Lewis Hamilton à vitória no GP da Hungria de Fórmula 1, disputado domingo no Autódromo de Hungaroring, em Budapeste.

Faltando 20 voltas para o fim da corrida e com uma desvantagem de mais de 20 segundos, a Mercedes chamou Hamilton para os boxes para colocar pneus mais macios. O próprio piloto duvidou que a estratégia desse certo. Mas voou e foi tirando a diferença a cada volta. Faltando três voltas, conseguiu a ultrapassagem sobre Verstappen para chegar à sua 81ª vitória. Sebastian Vettel ainda superou Charles Leclerc, seu companheiro na Ferrari, e ficou com o terceiro lugar.

Depois de 12 etapas da temporada, Hamilton lidera o campeonato, com 250 pontos. Valtteri Bottas é o vice-líder, com 188, agora só com sete pontos à frente de Max Verstappen, da Rede Bull. Sebastian Vettel está em quarto, com 156 pontos, ao passo que Charles Leclerc, da Ferrari, é o quinto, com 132 pontos.

A Fórmula 1 volta no dia 1º de setembro com o GP da Bélgica.

Marcos Gomes

Marcos Gomes fez sábado sua estreia no Blancpain World Championship Ásia e já em sua primeira participação subiu ao pódio na segunda colocação, na prova que aconteceu no Korea Internacional Circuito. Em dupla com Yuya Sakamotoa, a bordo da Ferrari 488 GT3, mesmo modelo que Gomes fez a pole na categoria no mês de janeiro nas 24 Horas de Daytona, o brasileiro mais uma vez brilhou.

Nasr e Derani

Os brasileiros Pipo Derani e Felipe Nasr conquistaram domingo o quarto lugar na oitava etapa do IMSA WeatherTech SportsCar Championship no circuito Road America, em Elkhart Lake, nos Estados Unidos. Com o resultado, a dupla segue na vice-liderança da competição, restando agora duas etapas para o fim da temporada 2019.

Foz do Iguaçu

O Campeonato Citadino de Kart de Foz do Iguaçu recomeça no próximo sábado, quando será disputada a terceira etapa.