Coluna Bandeirada do dia 31 de julho de 2019

Cascavelenses conquistam o 2º lugar no Brasileiro de Rali

O fim de semana na disputa da terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade para a dupla paranaense Sandro Suptitz e Eduardo Ortolan não foi necessariamente como ela queria que terminasse. Porém, após uma quebra no motor do VW Gol na etapa de sábado, no domingo a dupla conseguiu garantir o segundo lugar da categoria RC2 (4×2).

No pódio de uma das provas dessa terceira etapa, a dupla comemorou a conquista de pontos, que julga importante para a soma na tabela de classificação, pensando na temporada. “Sabíamos que teríamos de brigar por vitória aqui, em Lençóis. No sábado, infelizmente a quebra no carro nos tirou essa possibilidade, então ter conquistado esse segundo lugar no domingo foi importante pensando no Campeonato”, destacou o piloto Sandro Suptitz.

Agora, a dupla passa a projetar a disputa da quarta etapa do ano, que será em setembro, na cidade de Rio Negrinho, em Santa Catarina.

Supitz e Ortolan competem com o patrocínio de Beux, Jangal, Auto Posto Texas, CIA Turismo, Moinho Rio Azul, Bar do Didi, Rei do Pão, Ótica Curitiba, Mizuno, Auto Escola Senna e TireShop.

Bravar é a maior vencedora entre os fabricantes de chassi

As duas últimas semanas foram vividas de forma intensa por pilotos, equipes, organizadores e fabricantes no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel (PR). Palco da 54ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart, a pista viu disputas pelo título nas 19 categorias da competição, que reuniu mais de 400 inscritos no circuito paranaense.

Dentre as fabricantes de chassi quem mais obteve destaque foi a Bravar, que foi campeã em cinco categorias e saiu de Cascavel como a maior vencedora entre as empresas do setor. Os títulos foram conquistados por Christiano Mattheis na categoria Super Sênior, Lucas Medeiros Silva (Cadete), Lucas Staico (Júnior), Marcus Borges (Super F4) e Filipe Vriesman (Mirim).

Além dos títulos conquistados, a Bravar ainda subiu no pódio do Campeonato Brasileiro em outras oito oportunidades, uma delas com uma dobradinha na Cadete, já que Gabriel Koenigkan, o vice-campeão, também correu com a marca.

Vitória dos chassis

Bravar (5)

Super Sênior – Christiano Mattheis

Cadete – Lucas Medeiros Silva

Júnior – Lucas Staico

Super F4 – Marcus Borges

Mirim – Filipe Vriesman

CRG (3)

KZ Graduados – Gaetano Di Mauro

OK Internacional – Olin Galli

Codasur – Olin Galli

Mini (3)

Super Sênior Master – Jedson Vicente

Novatos – Júnior Flores

Júnior Menor – Cadu Bonini

Thunder (3)

Codasur Júnior – Samuel Cruz

Sênior B – Felipe Santo André

F4 Sênior – Alain Sisdeli

Techspeed (2)

F-4 Super Sênior Master – Ricardo Castro

F-4 Graduados – Rafael Smaniotto

Tony Kart (2)

Graduados – José Muggiati Neto

Sênior A – Danillo Ramalho

Mega (1)

F-4 Super Sênior – César Santos

Ginetta Brasil

O Team Ginetta Brasil ficou em 20º lugar na Geral da quarta etapa do Endurance Brasil 2019, durante as Três Horas do Velopark, realizada sábado, no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita (RS). O Ginetta G57 teve uma quebra de homocinética e perdeu muito tempo na pista e nos box para o reparo, totalizando 24 voltas no total. A próxima etapa está marcada para o dia 7 de setembro, com as Quatro Horas de Interlagos, em São Paulo (SP).

Murilo Fiore

O cascavelense Murilo Fiore Barcelos foi apontado como um dos destaques do Campeonato Brasileiro de Kart. Na primeira fase, conquistou o quinto lugar na categoria Codasur e na segunda foi vice-campeão na Graduados.

Valdeno Brito

Valdeno Brito, paraibano radicado em Londrina e piloto da Stock Car, disputou pela primeira vez o Campeonato Brasileiro de Kart. E mostrou competência e talento, conquistando o título de vice-campeão da categoria Super Sênior.

Enduro

A quinta etapa do Paranaense de Enduro FIM será disputada domingo com uma novidade. Pela primeira vez o campeonato levará sua adrenalina ao município de Prudentópolis, localizado a 200 quilômetros de Curitiba. As inscrições seguem abertas em www.tcer.com.br.