Coluna bandeirada do dia 29 de outubro de 2019

Velocross

Estão abertas as inscrições para a final de uma das competições mais acirradas do Brasil. O Campeonato Paranaense de Velocross realiza sua etapa decisiva nos dias 9 e 10 de novembro, em Rio Negro, município na divisa com Santa Catarina. Cerca de 350 pilotos devem marcar presença, organizados em 22 categorias. As inscrições podem ser feitas pelo site www.fprm.com.br/inscricao/13624.

Salustiano é campeão da Quarta Copa na Truck

Debaixo de um temporal que caiu desde as primeiras horas da manhã de domingo na região de Nova Santa Rita (RS), onde fica localizado o Autódromo do Velopark, Roberval Andrade e Wellington Cirino venceram as corridas correspondentes à oitava etapa, mas foi Paulo Salustiano quem ficou com o último título da temporada regular, tornando-se o último piloto a se classificar para a Grande Final.

Com o triunfo, Salustiano se junta a Beto Monteiro, André Marques, Felipe Giaffone, Roberval Andrade e Leandro Totti na lista dos pilotos aptos a brigar pelo campeonato geral na Grande Final, que está marcada para os dias 7 e 8 de dezembro no Autódromo de Interlagos (SP).

“Depois de tanto bater na trave, essa vaga não podia ter vindo de forma mais dramática, com muita chuva e muito risco! Mas deu tudo certo no fim. Corri pensando na Grande Final, torcendo para não ter nenhum tipo de problema e agora posso comemorar muito… e não só esse título, mas essa vaga, ambos muito esperados”, celebrou bastante Salustiano.

Além dos três finalistas, os vencedores merecem bastante destaque pelo arrojo e pela agressividade em condições adversas. Conhecido por andar muito bem na chuva, Roberval protagonizou uma das manobras do ano ao tomar a liderança de Beto Monteiro na corrida 1, passando por fora.

Já Cirino também tirou proveito das condições para fazer valer seu talento e voltar a vencer na temporada – mesmo que tarde demais: “Tive um ano muito complicado. Fiquei fora da Final por conta de quebras e acidentes, por isso essa vitória foi muito bem-vinda. Foi para lavar a alma. A equipe merecia esse resultado e vamos para a Grande Final prontos para ajudar o André Marques a levar o campeonato para casa.

Quarta Copa

Os dez primeiros colocados na Quarta Copa são: 1º) Paulo Salustiano, com 72 pontos; 2º) Beto Monteiro, 68; 3º) André Marques, 54; 4º) Felipe Giaffone, 48; 5º) Renato Martins, 47; 6º) Wellington Cirino, 44; 7º) Roberval Andrade, 41; 8º) Débora Rodrigues, 38; 9º) Gabriel Robe, 38; e 10º) Regis Boessio, com 35 pontos.

Grande Final

Os primeiros colocados do Ranking da Grande Final são: 1º) Beto Monteiro, com 142 pontos; 2º) André Marques, 128; 3º) Felipe Giaffone, 118; 4º) Paulo Salustiano, 112; 5º) Roberval Andrade, 110; e 5º) Leandro Totti, com 110 pontos.

Copa HB20 tem apenas uma prova no Velopark

A chuva de domingo fez com que a segunda prova da etapa do Velopark da Copa HB20 fosse adiada para Interlagos, marcada para os dias 7 e 8 de dezembro. Assim, a etapa gaúcha teve apenas a prova do sábado.

O cascavelense Edgar Favarin, que corre em dupla com Odair dos Santos, largou na pole position, mas logo na largada o estreante Pedro Cardoso ultrapassou Edgar e liderou até a bandeirada final, vencendo logo em sua primeira corrida.

Líder da Pro, Rafael Abbate ficou com o segundo lugar, seguido por Favarin, Bruno Testa e Fernando Junior. Na Super, a vitória ficou com Daniel Nino. Luciano Viscardi chegou na segunda posição e o estreante Luiz Cordeiro terminou em terceiro. Completam a lista Lula Ornelas em quarto e Antonio Junqueira, em quinto.

Cascavel também teve os irmãos Caíto e Felipe Carvalho na prova. Caíto conquistou o sexto lugar e Felipe foi o 12º.

A Corrida 2, a ser disputada na etapa de Interlagos, terá Caíto Carvalho na pole position. Em segundo sairá Fernando Júnior, seguido de Bruno Testa, Odair dos Santos/Edgar Favarin, Raphael Abbate e Pedro Cardoso, que, pela ordem, fecharão as cinco primeiras colocações.

Resultado da Corrida 1/Seis primeiros

1º) Pedro Cardoso (Pro), 18 voltas em 25m54s425

2º) Raphael Abbate (Pro), a 1s263

3º) Edgar Favarin/ Odair dos Santos (Pro), a 1s473

4º) Bruno Testa (Pro), a 1s968

5º) Fernando Jr (Pro), a 2s362

6º) Caito Carvalho (Pro), a 4s389