Coluna Bandeirada do dia 29 de março de 2019

Ginetta estreia no Endurance Brasil

Depois dos treinos da última semana, o Team Ginetta Brasil está pronto para a primeira etapa do Campeonato Endurance Brasil 2019, que será realizada amanhã, no Autódromo Internacional de Curitiba (AIC), situado em Pinhais (PR).

Os pilotos Wagner Ebrahim, Pedrinho Aguiar e Fábio Ebrahim não veem a hora de acelerar fundo no seu protótipo Ginetta G57 pela primeira vez, numa competição oficial. A equipe já realizou os ajustes necessários e acredita num bom resultado na Geral e na categoria P1.

Na temporada 2019 da Endurance Brasil, o Team Ginetta Brasil contará com o patrocínio da Construtora Álvaro Aguiar, apoio da Motul, Valorem e GT Shine, e pneus oficias da Yokohama. O carro da equipe é um protótipo Ginetta G57, de fabricação britânica, equipado com motor Chevrolet V8, de 6,2 litros, com bloco de alumínio e sistema de óleo de carter seco, que gera 575 cavalos de potência, desenvolvido e preparado pela Ginetta. Seu peso é 940 quilos e tem velocidade final de 300 km/h. Ele foi todo produzido em fibra de carbono, aprovado em crasch-test da FIA. No Brasil, o G57 terá auxílio técnico dos engenheiros Ubiratan (mecânico) e Vinícius (elétrico), do Team Ginetta Brasil.

Os pilotos estão empolgados com o Ginetta G57. “Durante os treinos da semana passada acertamos os últimos detalhes e conhecemos melhor o nosso carro, que promete muito para essa temporada”, declarou Fábio Ebrahim. “A fase de adaptação já passou. Agora teremos um treino longo na quinta e quatro treinos oficiais na sexta, antes de irmos para o classificatório. Dá para acertar bem o Ginetta G57”, argumentou Pedrinho Aguiar. “Agora vamos nos empenhar para fazer um bom acerto do carro antes do classificatório, para largar o mais na frente possível. Vai ser a nossa primeira corrida com ele, mas são quatro horas de prova e queremos receber a bandeira quadriculada na melhor posição possível”, concluiu Wagner Ebrahim.

Lupatini

A equipe curitibana Lupatini Motorsport/Mig Motorsport fez boa estreia na temporada 2019. A dupla Rômulo Molinari/Alexandre Frenkenberger conquistou a vitória na categoria Marcas A na etapa de abertura do Campeonato Metropolitano de Curitiba, disputada domingo. Antonio Carvalho obteve o segundo lugar na categoria Marcas B; e Brendon Zonta Gabardo ficou em quinto na segunda corrida da Terra Turismo B.

Augusto Farfus

Duas semanas após correr em Sebring pelo WEC, o Campeonato Mundial de Endurance da FIA, o curitibano Augusto Farfus está de volta aos Estados Unidos, agora do outro lado do país, para a disputa das 8 Horas da California, neste sábado, no autódromo de Laguna Seca. A prova é válida pela segunda etapa do Intercontinental GT Challenge, que tem um total de cinco eventos no ano. Após o top-5 na Austrália, em Bathurst, Farfus almeja um lugar no pódio para subir na classificação geral e entrar diretamente na briga pelo título.

Turismo

Hoje é dia de treinos, em Londrina, para a etapa de abertura do Turismo Nacional, o Campeonato Brasileiro de Marcas 1.6.

Temporada de rali começa em Estação

A cidade de Estação, no norte do Rio Grande do Sul, vai receber de 12 a 14 de abril a primeira etapa dos Campeonatos Brasileiro e Gaúcho de rali de velocidade. A prova, que chega à sua 19ª edição, está entre as principais dos calendários nacional e por mais um ano é o ponto de partida das duas competições. Ente os participantes já confirmados está a dupla Sandro Supitiz/Eduardo Ortolan, campeã da categoria RC4 no ano passado.

Brasileiro de Motocross inicia em Minas

Falta pouco para a largada do Campeonato Brasileiro de Motocross. Nos dias 13 e 14 de abril, Alfenas (MG) será palco da primeira e tão esperada etapa, que contará com a participação de todas as categorias, o que não acontecia desde 2017. As inscrições para a etapa vão abrir segunda-feira, 1º de abril. As categorias em disputas serão Elite MX, MX1, MX2, MX3, MX4, MX5, MXF, MX2JR, 50cc, 65cc e MXJR.