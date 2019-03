Coluna Bandeirada do dia 28 de março de 2019

Orlei Silva é reeleito presidente do Automóvel Clube de Cascavel

Por aclamação, Orlei Silva foi reeleito presidente do Automóvel Clube de Cascavel para o biênio 2019/2021. A assembleia foi realizada terça-feira à noite no Hotel Caiuá e presidida por Bento Tino, segundo vice-presidente da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Orlei lidera a Chapa União pelo Automobilismo, que tem ainda Carlos Henrique Ramalho de Meneses (vice-presidente), Juliano Julio Fermino de Paz (1º secretário), Cláudio José Marqueti Deitos (2º secretário), Silvia Regina Mascarello Massaro (1º tesoureiro), Roger Silvestro (2º tesoureiro), Paulo Henrique Nazari (1º comissário técnico), e João Carlos Engremonn Júnior (2º comissário técnico). O Conselho Fiscal tem como membros titulares Juraci Massoni, Leônidas Fagundes Júnior e Renato César Pompeu. Já os suplentes do Conselho Fiscal são Roberto Tavares, Fernando Felipe Batista e Jorge Toshihiko Myasava.

Depois dos procedimentos legais como prestação de conta e já empossado para o novo mandato, Orlei prestou uma homenagem a Ildo Rebelatto, ex-presidente do clube, falecido no ano passado. Orlei e Silvia Massaro, tesoureira da nova diretoria, entregaram uma placa a viúva Michele e ao filho Vicenzo.

Paranaense Light de Kart terá as quatro etapas em Londrina

O Campeonato Paranaense Light de Kart chega a sua terceira edição. A temporada de 2019 será aberta neste sábado, com a realização da primeira etapa no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, no norte do Estado. Em agosto, o Luigi Borghesi sediará a terceira e decisiva etapa do Campeonato Sul-Brasileiro.

O Campeonato Paranaense Light de Kart deste ano será disputado em quatro etapas, com promoção e organização da Associação dos Kartistas da Região de Londrina (AKRL) e supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA). As etapas serão disputadas nos dias 30 de março, 25 de maio, 3 de setembro e quarta e decisiva etapa em data ainda a ser definida.

As categorias em disputa serão Cadete, F-4 Graduados, F-4 Sênior, Máster 125cc e Sprinter (para pilotos da Júnior Menor, Novatos, Júnior e Graduados).

A expectativa é da participação de mais de 60 competidores, atraídos pela premiação na forma de subsídios para o Campeonato Brasileiro de Kart deste ano, que será disputado de 15 a 27 de julho, em Cascavel, na região oeste do Paraná. De acordo com a classificação após a segunda etapa, o melhor competidor da Júnior, Novatos e Graduados, que estarão competindo no Light na categoria Sprinter, participarão do Brasileiro nas categorias Codasur, Codasur Júnior e OK. O classificado para a categoria OK pagará somente R$ 1.300,00 no aluguel dos motores no Brasileiro, ao passo que os dois premiados da Codasur e Codasur Júnior ganharão motores e pneus para o Brasileiro de Cascavel. As premiações continuam. Os dois primeiros colocados das categorias F-4 Graduados e F-4 Sênior serão isentos do aluguel dos motores no Brasileiro.

Vai começar o Paranaense de Enduro

Tudo pronto em União da Vitória para a 23ª edição do Enduro das Cachoeiras, válida pela abertura do Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade e por etapas do Sul-Brasileiro e da Copa Brasil. Sábado e domingo pilotos percorrerão mais de 230 quilômetros, prevalecendo as trilhas, diferencial que coloca o evento como uma das principais provas da modalidade no País. As inscrições estão disponíveis no site: www.endurodascachoeiras.com.br/inscricoes, até as 24h de hoje.

Transcatarina largará de Fraiburgo

Pelo 11º ano consecutivo, a cidade de Fraiburgo (SC) está confirmada como sede da largada do Transcatarina 2019. Organizado pela SC Racing, o evento será realizado de 9 a 13 de julho, e atrairá para a região cerca de 700 pessoas vindas de diversas partes do Brasil. Pilotos e navegadores se aventurarão por, aproximadamente, 800 quilômetros em três dias, com chegada em Blumenau (SC). As inscrições estão abertas no site www.transcatarina.com.br, e os participantes podem escolher entre as categorias de competição (Máster, Graduados, Turismo, Turismo Light, Turismo Iniciante e Pais e Filhos) e de passeio (Passeio Radical e Adventure).