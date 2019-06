Coluna Bandeirada do dia 28 de junho de 2019

Open do Brasileiro tem as primeiras provas

A chuva de ontem não foi problema, muito pelo contrário. Serviu de teste para os pilotos que estão em Cascavel para a disputa do Open do Campeonato Brasileiro de Kart. A competição vai até amanhã no Kartódromo Delci Damian. O Brasileiro será de 15 a 27 do próximo mês.

Mesmo buscando o acerto ideal para as provas do Open, quem foi à pista ontem estava mais preocupado em realizar testes para o Brasileiro. Como há a possibilidade de chuva em julho, todos querem estar preparados o que der e vier.

Programação de hoje

6h30 – Abertura dos portões

7h – Abastecimento liberado

7h – Sorteio de motores das categorias: OK, Cadete e Codasur

13h – Sorteio de motores das categorias F-4, Codasur Júnior e Mirim

8h às 8h17 – 3º treino da categoria Júnior Menor

8h20 às 8h37 – 3º treino da OK

8h40 às 8h57 – 3º treino da Cadete

9h às 9h17 – 3º treino da Júnior

9h20 às 9h37 – 3º treino da Super Sênior

9h40 às 9h57 – 3º treino da Codasur

10h – Início das tomadas de tempos. Pela ordem, Júnior Menor, OK, Cadete, Novatos, Super Sênior e Codasur

13h – Primeira bateria da Júnior Menor, OK, Cadete, Novatos, Super Sênior e Codasur

15h às 15h17 – 3º treino da Sênior B

15h20 às 15h37 – 3º treino da Sênior A

15h40 às 15h57 – 3º treino da F-4

16h às 16h17 – 3º treino da Codasur Júnior

16h20 às 16h37 – 3º treino da Novatos

16h40 às 16h57 – 3º Treino da Mirim

17h às 17h17 – 3º treino a KZ

17h20 às 17h37 – 3º treino da Graduados

17:40 – Inicio da tomada de tempos. Pela ordem, Sênior A, Sênior A, F-4, Codasur Júnior, Novatos, Mirim, KZ e Graduados

19h20 – Primeira bateria, pela ordem, das categorias Sênior A, Sênior A, F-4, Codasur Júnior, Novatos, Mirim, KZ e Graduados

Drugovich volta à Áustria

O Campeonato de Fórmula 3 FIA, um dos últimos passos dos pilotos em seu caminho para a Fórmula 1, terá neste fim de semana o terceiro compromisso de sua temporada, iniciada em maio na Espanha. Assim como no último fim de semana, em Paul Ricard, na França, a categoria será preliminar do GP da Áustria de Fórmula 1. O circuito de Zeltweg traz boas recordações para o brasileiro Felipe Drugovich. “Corri lá pela Fórmula 4 Alemã por dois anos consecutivos e venci uma prova na última vez, em 2017”, relembra o piloto de Maringá.

Com chuva ou com sol, foco de Júnior Flores é o Brasileiro

José Flores Juniores, da equipe Auto Posto Damo, iniciou ontem sua participação no Open do Campeonato Brasileiro de Kart. A competição vai até amanhã, no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel. E o piloto de Foz do Iguaçu começou bem, liderando o primeiro treino da categoria Novatos, com o tempo de 51s894, sendo 302 milésimos de segundos mais rápido do que o catarinense Gustavo Moura.

Mesmo liderando o treino, disputado com pista molhada, Júnior Flores destaca que com chuva ou com sol, o seu foco é o Campeonato Brasileiro. “Treinamos bem e o treino serviu para uma melhor avaliação do equipamento para corrida com chuva. Foi bem, mas o pensamento está voltado para o Brasileiro. O Open será o último grande teste”, acentua Júnior Flores, que nesta sexta-feira para o treino classificatório para a definição do grid de largada e disputará uma das três provas do Open.

Nicolas Fabris

Campeão brasileiro em 2015 pela Cadete, o jovem Nicolas Fabris (Motul/Filtralub) iniciou ontem a busca pelo segundo título do mais importante evento do kartismo no Brasil. Em Cascavel, no Kartódromo Delci Damian, ele disputa neste fim de semana o Open do Campeonato Brasileiro de Kart, última competição preparatória antes do grande evento nacional. Acompanhado de sua equipe Roda Motors e do “coach” Cláudio Roda, o piloto de Limeira (SP) está em Cascavel exatamente para aproveitar a oportunidade, trabalhando junto a seu time para finalizar sua preparação para o 54º Campeonato Brasileiro de Kart.

Dupla função

Rafael Paiva e Marcos Fernandes dos Santos se desdobrarão durante o Open. Eles irão competir e também são dirigentes do Kart Clube de Cascavel. Descem do kart e vão trabalhar na organização. No primeiro treino da categoria Sênior A, Marcos foi o segundo colocado e Rafael o terceiro.