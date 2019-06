Coluna Bandeirada do dia 27 de junho de 2019

Open é o grande teste para o Brasileiro

Depois de quatro meses de preparação, participando de competições como o Metropolitano de Cascavel, Citadino de Foz do Iguaçu, Sul-Brasileiro e Sul-Americano, chegou a hora da verdade para Firás Fahs, equipe Cellshop/SOS Proteção. Ele participa de hoje até sábado do Open do Brasileiro de Kart, no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel. Firás irá competir na categoria Cadete, representando Foz do Iguaçu.

Firás destaca que o Open é o grande teste para o Campeonato Brasileiro, que será disputado de 15 a 27 do próximo mês, em Cascavel. “Participamos de competições importantes, treinamos praticamente todos os fins de semana e agora iremos disputar o Open, a última competição antes do Brasileiro. Embora ainda seja possível realizar testes, será a hora de colocar em pratica tudo o que planejamos ao longo dos últimos quatro meses”, frisa Firás Fahs.

Pedro Clerot disputa o Open

O brasiliense Pedro Clerot (Q7 Produções) tem presença garantida no Open do Brasileiro de Kart, que começa hoje no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel. Com 12 anos, Clerot foi o 5º colocado na última edição do Campeonato Brasileiro, disputada no ano passado na Granja Viana, em Cotia (SP). E agora, apoiado por duas vitórias consecutivas na Copa São Paulo Light, um dos mais equilibrados campeonatos estaduais do Brasil, ele quer mais. “O objetivo, é claro, é ser campeão”, afirma Clerot.>>>>>>>>>>>>>>

Chassis Thunder anima Edivan

A performance do chassis Thunder na última etapa do Metropolitano e nos treinos anima o cascavelense Edivan Monteiro, da equipe Cascavel Diesel, para o Open do Campeonato Brasileiro de Kart, que começa hoje e vai até sábado no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel. Edivan é um dos cotados ao título da categoria Super Sênior.

Segundo Edivan, o chassis Thunder lhe surpreendeu e está confiante de que estará na briga pelo título do Open. Ele explica que a melhora projeta uma excelente participação no Campeonato Brasileiro, que será disputado de 15 a 27 do próximo mês, em Cascavel. “A nossa performance melhorou muito com o Thunder”, completa Edivan.

Romullo Ribas

Com altos e baixos neste primeiro semestre da temporada 2019, o piloto Romullo Ribas ocupa a 4ª posição na classificação da Cadete, no Campeonato Sul-Brasileiro de Kart 2019. A 2ª e penúltima etapa foi realizada no último sábado, em Xanxerê (SC), e mais uma vez, uma batida coloca Ribas para fora da pista e tira as chances do piloto de avançar um pouco mais na pontuação. A partir de hoje ele disputa o Open do Campeonato Brasileiro, em Cascavel.

Marcas B

Sextilio Hans Júnior defenderá a liderança da categoria Marcas B na 3ª etapa do Campeonato Paranaense de Velocidade, que será disputada sábado e domingo, em Londrina. Ele tem 74 pontos, contra 48 do vice-líder Antonio Amorim Carvalho.

Drugovich

Sempre presente as provas de kart no Kartódromo de Cascavel neste ano, Cláudio Drugovich não estará presente no Open, que começa hoje e vai até sábado. Ele está na Áustria, acompanhando o sobrinho Felipe na Fórmula 3 FIA. Mais uma vez Felipe corre na preliminar da Fórmula 1.

Pernambucano

O pernambucano Lucas Pontual (Livraria Jaqueira/PetroCal/Tecpel Distribuidora/Governo de Pernambuco/Porto de Galinhas/Maxlub PE) teve o primeiro contato com o Kartódromo Delci Damian, em Cascavel, na terça-feira. A partir de hoje ele disputa a categoria Mirim no Open do Brasileiro. Lucas já está confirmado para o Brasileiro, quando irá mostrar a força do kartismo do Nordeste.