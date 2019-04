Coluna Bandeirada do dia 27 de abril de 2019

A decisão do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel será uma avant-premier do Campeonato Brasileiro/ Crédito: Mario Ferreira

Inscrições abertas para decisão do Metropolitano

Já estão abertas as inscrições para a etapa decisiva do Campeonato Metropolitano de Kart. A competição será disputada nos dias 23 e 24 de maio, no Kartódromo Delci Damian. A promoção e organização são do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Para quem se inscrever até 17 de maio pelo site www.kartclubecascavel.org.br a taxa será de R$ 300 para as categorias Mirim e Cadete; de R$ 600 para as categorias Júnior Menor, Júnior, Novatos, Graduados, Shifter, Sênior A, Sênior B, Super Sênior e F-4 Super; e de R$ 500 para as categorias F-4 Graduados, F-4 Sênior e F-4 Super Sênior.

Após o dia 17 e na secretaria da provas, as categorias Mirim e Cadete pagarão R$ 500; Júnior Menor, Júnior, Novatos, Graduados, Shifter, Sênior A, Sênior B, Super Sênior e F-4 Super, R$ 1000; e as categorias F-4 Graduados, F-4 Sênior e F-4 Super Sênior pagarão a taxa de R$ 800.

Brasileiro

A etapa final do Metropolitano de Kart será uma das últimas oportunidades de pilotos de vários estados andarem no Kartódromo Delci Damian em ritmo de competição. De 15 a 27 de julho, Cascavel irá sediar o Campeonato Brasileiro.

A última competição antes do Brasileiro será o Open, que está marcado para o período de 27 a 29 de junho.

Farfus disputa 2ª etapa do WTCR

Passadas três semanas de sua estreia no FIA WTCR, a Copa do Mundo de Carros de Turismo, o curitibano Augusto Farfus está de volta às pistas para a segunda etapa do campeonato, que acontece neste sábado e domingo, em Budapeste, na Hungria. Ao contrário da etapa inaugural, em que o circuito de Marrakesh foi uma novidade para o brasileiro, Farfus tem ampla experiência na pista de Hungaroring, e, por isso, as expectativas são grandes para bons resultados na rodada tripla. “Essa será a segunda etapa do ano e me sinto mais adaptado ao carro e à categoria. Além disso, eu conheço muito bem o circuito de Hungaroring”, frisa Augusto Farfus.

Toledo abre temporada de arrancada

Dois campeonatos de arrancada começam neste fim de semana em Toledo. A pista do Autódromo Rafael Sperafico será palco da abertura do Campeonato Paranaense e Sul-Brasileiro de Arrancada de 201 Metros. Participarão pilotos do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de São Paulo e do Mato Grosso do Sul.

O Campeonato Paranaense de Arrancada de 201 Metros deste ano será disputado em cinco etapas. A temporada será aberta em Toledo neste fim de semana e termina nos dias 16 e 17 de novembro, em Maringá, na pista do Race Park.

Calendário do Paranaense

27 e 28 de abril, Toledo

27 e 28 de julho, Maringá

31 de agosto e 1º de setembro, Cascavel

19 e 20 de outubro, Campo Mourão

16 e 17 de novembro, Maringá

Marcos Cortina

Marcos Cortina já se movimenta em busca de patrocinadores para participar da segunda etapa do Campeonato Metropolitano de Marcas de Cascavel. A prova será no dia 9 de junho. Cortina também conversa para que o catarinense Marcelo Marcellos continue como parceiro. Na primeira etapa eles conquistaram o terceiro lugar na categoria Marcas B.

Fórmula 1

Neste domingo, a Fórmula 1 volta ao horário habitual dos brasileiros. O GP do Azerbaijão será disputado a partir das 9h10 (horário de Brasília). O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, defender a liderança. Ele tem 68 pontos, contra 62 do finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro de equipe. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, é o terceiro colocado, com 39 pontos.

Porsche Cup

Agora é em Curitiba. Será disputada hoje a segunda etapa da 15ª temporada da Porsche Cup. Serão duas corridas da Carrera Cup 3.8 e outras duas da Carrera Cup 4.0. Nas duas classes concorrem também os carros da subdivisão GT3 Cup, cujos pilotos pontuam também no campeonato principal, a Porsche Carrera Cup. As provas serão a partir das 11h25.