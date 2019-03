Coluna Bandeirada do dia 26 de março de 2019

Kowalski e Broering garantem vagas no Brasileiro de Terra

O Paraná já conhece dois dos seus seis representantes no Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra, que será disputado em Cordeirópolis, interior de São Paulo, de 14 a 16 de junho. A primeira das três seletivas paranaenses foi realizada domingo, com a etapa de abertura do Campeonato Metropolitano de Curitiba.

Os dois paranaenses já classificados para o Brasileiro de Terra são Leonardo Kowalski, vencedor da categoria Terra Marcas A; e Mário Broering, que venceu a categoria Terra Marcas B.

As outras duas seletivas acontecerão em abril.

Os vencedores das categorias Terra Marcas A e Terra Marcas B na etapa de abertura do Campeonato Paranaense de Velocidade garantem passaporte para Cordeirópolis. A prova será disputada nos dias 13 e 14 de abril, em Cascavel.

Os dois últimos classificados sairão da Copa Paraná de Velocidade na Terra, marcada para os dias 27 e 28 de abril, em São José dos Pinhais.

Brasileiro de Velocorss começa com 550 pilotos

Cerca de 550 pilotos acelerando na tradicional pista da Lapa, sob sol forte e diante de uma grande torcida. Assim foi a abertura dos Campeonatos Brasileiro e Paranaense de Velocross, um verdadeiro sucesso. O evento aconteceu sábado e domingo, no município a 70 quilômetros de Curitiba, com a disputa de 20 categorias e premiação de mais de R$ 20 mil.

O destaque do evento foi o sul-mato-grossense, atual campeão paraguaio da modalidade, Carlos Eduardo Franco, equipe Pro Tork Racing. Ele venceu a categoria principal de ponta a ponta, a VX1, e também a 230cc Pró, além de ser o terceiro na VX2. “Será a primeira vez que participarei de todo o campeonato. Fiquei feliz com o meu desempenho, pois o nível está muito forte”, afirma.

Outro ponto alto foi a disputa da classe TR125F Adultos, na qual competidores com mais de 18 anos levantaram poeira a bordo de minimotos originais. Lucas Nogueira foi o primeiro colocado, mostrando que está disposto a manter o título conquistado no ano passado. Ele faturou o prêmio de R$ 1.500, sendo que mais R$ 3.500 foram distribuídos entre o segundo e o décimo colocados.

Ainda subiram ao lugar mais alto do pódio: Kauã de Souza (65cc), Vitor de Borba (85cc), Fabrício Rondoni (200cc), Alex Alarcon (Força Livre Nacional), Anderson da Luz (Intermediária Nacional), Vitor Oliveira (TR100F), Maiara Basso (VXF Especial), Mozara Bittencourt (VXF Nacional), Rodrigo Taborda (VX2), Edenilson Batista (VX3 Especial), Marcio Lago (VX3 e VX4 Nacional), Willian Guimarães (VX4 e VX45 Especial), Marcos Augustin (VX45 e VX5 Nacional), e Marcelo Marques (VX5 Especial).

Para o presidente da Federação Paranaense de Motociclismo, Gilberto Rosa, o Juba, foi uma grande festa. “O saldo foi bastante positivo, realmente nos surpreendeu. Isso se deve ao bom trabalho realizado com as outras duas federações da Região Sul, em especial a catarinense, que esteve aqui conosco durante o evento, e também ao Motoclube da Lapa, com um suporte incrível. Gostaria de agradecer a todos, sem esquecer dos pilotos e dos patrocinadores”, ressalta.

O Brasileiro segue agora para Santa Catarina, onde terá a segunda etapa realizada nos dias 6 e 7 de abril. Já o Paranaense tem sua próxima rodada programada para os dias 4 e 5 de maio, em Campina Grande do Sul.

Herta é o mais jovem a vencer na Indy

Ao vencer o GP de Austin domingo, Colton Herta, de 18 anos, tornou-se o mais jovem a conquistar uma vitória na Fórmula Indy. O piloto da Harding Honda desponta como uma das grandes promessas da categoria. Josef Newgaraden, da Penske/Chevrolet, conquistou o segundo lugar, ao passo que Ryan Hunter-Reay, da Andretti/Honda, foi o terceiro colocado. Os brasileiros Tony Kanaan e Matheus Leist, da Foyt/Chevrolet, foram 12º e 17º, respectivamente.

Beto Monteiro quebra jejum

O pernambucano Beto Monteiro quebrou jejum de vitórias que durava desde a primeira rodada da história da Copa Truck, em 2017. Com estilo, ele faturou as duas provas da etapa de abertura da Copa Truck 2019 disputada domingo no Autódromo de Goiânia. Era a corrida de estreia de Beto Monteiro na equipe RM/Volkswagen. Na corrida 1, o paranaense Leandro Totti (Mercedes) foi o segundo colocado e o paulista André Marques (Mercedes) foi o terceiro. Já na corrida 2, o paulista Felipe Giaffone (Iveco) conquistou o segundo lugar e o catarinense Luiz Carlos Zapellini (Volkswagen), que está de volta às corridas de caminhões, obteve o terceiro lugar. A próxima etapa será no dia 14 de abril, em Campo Grande (MS).