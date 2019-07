Coluna Bandeirada do dia 26 de julho de 2019

Provas de hoje definem o grid de largada das finais de amanhã

O Campeonato Brasileiro de Kart terá um dia decisivo hoje, quando serão realizadas a segunda prova classificatória e a Final de todas as categorias. A Pré-Final irá definir o grid de largada as finais de amanhã.

A programação do período da manhã prevê a segunda classificatória a partir das 9h10, com a largada da categoria Graduados; às 9h35, Sênior A; às 10h, Codasur Júnior; às 10h25, KZ Graduado; e, às 10h50, largada da categoria Super Sênior Máster. As Pré-Finais da manhã serão: às 11h15, Graduados; às 11h40, Sênior A; às 12h05, Codasur Júnior; às 12h30, Graduados; e, às 12h55, a Super Sênior Máster.

No período da tarde, a rodada de segunda classificatória terá às 15h10 a largada da categoria Super Sênior; às 15h35, Sênior B; às 16h, OK Internacional; às 16h25, Novatos; e, às 16h50, as categorias F-4 Super Sênior/F-4 Super Sênior Máster.

As Pré-Finais da tarde serão às 17h15, Super Sênior; às 17h40, Sênior B; às 17h31, OK Internacional; às 18h30, Novatos; e, às 18h55, largada das categorias F-4 Super Sênior/F-4 Super Sênior Máster.

Estatísticas

Nesta segunda fase do Brasileiro de Kart, São Paulo é o estado com o maior número de pilotos. Tem 59, um a mais que o Paraná. Nas duas fases, São Paulo soma 117 e o Paraná, 107. Santa Catarina aparece em terceiro com 54, seguida de Minas Gerais (17), Maranhão (15), Rio Grande do Sul (14), Rio Grande do Norte (13), Goiás (13), Distrito Federal (12) e Rio de Janeiro (9 pilotos). Pilotos de 18 estados estão em Cascavel.

Muggiati faz corrida tática

Pensando na Final de amanhã, o paranaense José Luiz Muggiati Neto, da equipe Philco/Trombini/Lei de Incentivo ao Esporte, fez uma corrida tática na primeira prova classificatória da categoria Graduados no Campeonato Brasileiro de Kart. A prova foi disputada ontem, no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel.

Muggiati largou em sexto, subiu para quinto na primeira volta, para quarto na segunda e chegou à terceira colocação na quarta volta. A partir daí foi diminuindo a diferença para Olin Galli e André Nicastro, que estavam à sua frente. Na sétima volta, fez a melhor volta da prova, com o tempo de 42s450. Ele recebeu a bandeirada a 99 milésimos de segundos do Olin Galli, o segundo colocado. André Nicastro foi o vitorioso, completando as 15 voltas da prova em 10m41s856.

Muggati comenta que fez uma boa largada e depois e chegar ao terceiro lugar, conseguir andar mais rápido do que os ponteiros. Nas voltas finais preferiu ficar em terceiro porque é melhor largar em terceiro na segunda prova classificatória nesta sexta-feira. “Largar por dentro nesta pista e muito importante. Estou focado em fazer uma boa largada para brigar pela vitória na segunda prova classificatória”, salienta Muggiati.

A segunda prova classificatória da categoria Cadete terá sua largada às 9h10 desta sexta-feira e a Pré-Final tem início previsto para as 11h15.

Felipe e Caíto Carvalho buscam a liderança do Turismo Nacional

Com a realização da quarta etapa amanhã, o Turismo Nacional inicia em Goiânia a segunda fase da temporada 2019. O Campeonato Brasileiro de Marcas 1.6 terá quatro provas no Autódromo Ayrton Senna, o que pode mexer muito na classificação do campeonato.

Os irmãos Felipe e Caíto Carvalho planejam um acirrado duelo com o mineiro Thiago Tambasco. Competindo com o GM Onix da equipe Sensei, a dupla cascavelense está de olho na liderança. Tambasco lidera a categoria 1A, com 240 pontos, ao passo que Felipe Carvalho é o vice-líder, com 193. Caíto está em quarto com 166. Felipe e Caíto têm pontuação diferente porque fizeram a primeira etapa individualmente.