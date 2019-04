Coluna Bandeirada do dia 26 de abril de 2019

Muggiati já está adaptado à Graduados

Mesmo considerando as corridas mais duras do que na categoria Júnior, o curitibano José Luiz Muggiati Neto já está adaptado à Graduados. O piloto da equipe Philco/Trombini/Lei de Incentivo ao Esporte está estreando na categoria Graduados nesta temporada.

O primeiro grande desafio de Muggiati na nova categoria será neste fim de semana. Amanhã ele disputa a etapa de abertura do 22º Campeonato Sul-Brasileiro de Kart, no Kartódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul.

Muggiati está otimista para a sua primeira participação no Sul-Brasileiro na categoria Graduados. Ele tem excelente retrospecto no circuito do Velopark. Foi lá que ele conquistou o seu terceiro título no Sul-Brasileiro. Fez um excelente Brasileiro em 2015, largando na primeira fila na Final da categoria Júnior Menor, mas problemas no carburador lhe impediram de lutar pelo título. Terminou o campeonato em quarto. No ano passado disputou sua primeira corrida na categoria Codasur, conquistando o quarto lugar em uma das provas classificatórias. Na final lhe bateram e foi forçado abandonar. “Minha adaptação à Graduados foi rápida e iremos reencontrar muitos competidores que subiram nas minhas primeira e segunda temporadas na Júnior Menor”, acentua Muggiati.

Pilotos chegam a Toledo

Pilotos do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul e de São Paulo chegam hoje a Toledo para disputarem amanhã e domingo a etapa de abertura do Campeonato Paranaense de Arrancada de 201 Metros. A prova a ser disputada na pista do Autódromo Rafael Sperafico será válida também pela etapa de abertura do Campeonato Sul-Brasileiro. O Campeonato Paranaense de Arrancada de 201 Metros deste ano será disputado em cinco etapas. Além da etapa deste fim de semana, as demais serão disputadas nos dias 27 e 28 de julho, em Maringá; 31 de agosto e 1º de setembro, em Cascavel; 19 e 20 de outubro, em Campo Mourão; e 16 e 17 de novembro, em Maringá.

Thiago Klein satisfeito com inicio da temporada

Thiago Klein está satisfeito com o início da temporada. Ele conquistou o segundo lugar na categoria Marcas A na etapa de abertura do Campeonato Metropolitano de Marcas de Cascavel, disputada no último dia 14, no Autódromo Zilmar Beux.

Thiago teve um motor quebrado nos treinos classificatório e por isso teve que alinhar o carro da equipe Radiadores Fórmula 1 no fim do grid. Fez uma corrida de recuperação, conquistando o segundo lugar. “A temporada deste ano promete ser equilibradíssima. Os adversários estão com bons carros. Vamos ter trabalho, mas estaremos na briga pelo tetra”, acentua Thiago Klein.

Matheus Leist está ansioso para as 500 Milhas de Indianápolis

O mês de maio na Indy é marcado pelo GP de Indianápolis, no traçado misto, e pela Indy-500, que acontece em 26 de maio no lendário oval de Indianápolis. Após os primeiros testes coletivos realizados no circuito oval na quarta-feira, o brasileiro Matheus Leist aprovou o rendimento do carro da AJ Foyt no tradicional circuito americano e admitiu estar ansioso para sua segunda participação na principal corrida da Indy.

“Foi um dia muito consistente que tivemos na pista e já começamos a sentir o clima incrível das 500 Milhas. Conseguimos fazer várias voltas em sequência e isso foi importante para nós. Faz muito tempo desde a nossa última corrida em um oval, então estou feliz por estar aqui de novo. Agora estamos trabalhando muito para o mês de maio. Nós realmente não corremos no trânsito hoje, já que esse não era nosso objetivo inicial, mas eu acho que foi um bom shakedown para nós”, diz Leist, que foi o melhor estreante no grid da principal prova da Indy em 2018.

Os treinos oficiais e classificatórios para a próxima etapa no misto de Indianápolis serão realizados no dia 10 de maio (sexta-feira), com a corrida sendo realizada no dia seguinte.

André Napoli

André Napoli, de Ponta Grossa, iniciou ontem sua preparação para o Campeonato Brasileiro de Kart, que será disputado de 15 a 27 de julho, em Cascavel. Ele treina novamente hoje no Kartódromo Delci Damian e mostra-se confiante para competir na categoria Super Sênior.

Sette Câmara

Após um mês das disputas da primeira rodada do ano, o Campeonato Mundial de F-2 chega neste fim de semana às ruas da cidade de Baku, no Azerbaijão, quando serão disputadas a terceira e a quarta etapas. Em sua terceira temporada nesta divisão, o brasileiro Sérgio Sette Câmara (Youse/BMG/MRV/CCR) estará na pista a bordo do carro nº 5 da equipe DAMS. Câmara ao pódio nas duas corridas anteriores.