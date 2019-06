Coluna Bandeirada do dia 25 de junho de 2019

Paranaense de Velocidade chega a Londrina

O Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, sediará sábado e domingo a 3ª etapa do Campeonato Paranaense de Velocidade, com provas nas categorias Marcas A, Marcas B, Turismo A, Turismo B e Turismo C. A competição será válida também pela 3ª etapa do Metropolitano de Londrina, com o acréscimo da categoria Speed Fusca. A promoção e organização serão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA), com apoio do Hotel London e do Posto de Combustível Vitória.

A etapa do Norte do Paraná marca o encerramento da primeira fase do campeonato. Depois das etapas de Cascavel e Curitiba, Gustavo Magnabosco na categoria Marcas A; Sextilio Hans Júnior na Marcas B; Leonardo Kovalski na Turismo A; Carlos Eduardo Schilipack na Turismo B; e Roberto Bonato/Evandro Maldonado na categoria Turismo B.

Classificação do campeonato/5 primeiros

Categoria Marcas A

Pos. Piloto Pontos

1º) Gustavo Magnabosco 64

2º) Rafael Barranco 57

3º) Paulo Bento 47

4º) Wanderlei Berlanda Júnior 43

5º) Stive Augusto Tokarski 36

Categoria Marcas B

1º) Sextilio Hans Júnior 74

2º) Antonio Amorim Carvalho 48

3º) Emerson Grochoski/Rodrigo Kostin 38

4º) Gefferson Luís de Lima 34

5º) Gustavo Camilo dos Santos 33

Categoria Turismo A

1º) Leonardo Kovalski 67

2º) Guilherme Ragnini 61

3º) José Pederneiras 38

4º) Jorge Augusto Silva 33

5º) Karl Rauscher 30

Categoria Turismo B

1º) Carlos Eduardo Schilipack 62

2º) Marcelo Cancelli/Ezequiel Dall Asta Vieira 46

3º) Naor Petry 44

4º) Rafael Balestrin 36

5º) Henrique Schmitz Basso 35

Categoria Turismo C

1º) Roberto Bonato/Evandro Maldonado 88

2º) César Ribas de Lima 40

3º) Luiz Otavio Brambila Rodrigues 36

3º) José Seabra Santos/Rafael Hilgemberg 36

4º) James Schwerdtner 30

5º) Johnis Toniolo 25

Mais um passeio de Hamilton

O inglês Lewis Hamilton deu mais um passeio na Fórmula 1 e venceu domingo (23) o GP da França, disputado no circuito de Paulo Ricard. A Mercedes-Benz fez mais uma dobradinha no campeonato, com o finlandês Valtteri Bottas em segundo lugar. O monalesco Charles Leclerg, da Ferrari, pressionou Bottas nas últimas voltas, mas teve que se contentar com o terceiro lugar. Hamilton mantém a liderança do campeonato, com 187 pontos, 37 a mais do que Bottas. O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, que foi apenas o quinto colocado em Paul Ricard, é o terceiro na classificação, com 111 pontos. A Fórmula 1 prossegue no próximo domingo, na Áustria.

Drugovich é destaque na 2ª etapa da F-3 FIA na França

O brasileiro Felipe Drugovich disputou no fim de semana a 2ª etapa do Campeonato de Fórmula 3 FIA. Disposto a se recuperar dos problemas causados por um pneu furado na largada da Corrida 1, no sábado, o piloto da Carlin Buzz Racing foi um destaque do domingo.

No sábado, ainda na largada, o piloto de Maringá recebeu um toque de um concorrente, que acabou causando o furo de um dos pneus de seu carro. Obrigado a um pit stop inesperado, Felipe Drugovich voltou à pista e marcou a melhor volta da prova por várias vezes, até conquistá-la em definitivo.

Animado com o bom rendimento de seu carro, Felipe Drugovich partiu para a segunda corrida da rodada no domingo. Largando em 19º, o brasileiro fez uma bela prova, superou vários concorrentes e recebeu a bandeirada em 10º.

“A segunda corrida foi relativamente boa, pois pude novamente comprovar que eu estava rápido. Eu tinha um bom ritmo, consegui boas ultrapassagens, mas depois, no meio do ‘bolo’, a gente perdeu pressão aerodinâmica e isso faz com que os pneus se aqueçam mais rapidamente”, disse Felipe Drugovich. “Então, a partir desse momento, não consegui mais extrair o máximo do meu carro”, completa.

Na sexta-feira Felipe Drugovich e a categoria retornarão à pista para a disputa da 3ª etapa. Mais uma vez com duas baterias, a rodada será realizada na Áustria, no Red Bull Ring.

Sprint Race

As duas primeiras etapas da inédita edição do Internacional Cup, torneio que faz parte do campeonato da Sprint Race Brasil, serão nos dois próximos fins de semanas, em solo americano. Sábado e domingo terão início as primeiras corridas no Autódromo de Homestead, que correspondem à etapa inaugural. Ainda na Flórida, na semana seguinte, entre 6 e 7 de julho, o torneio continuará com a sua 2ª etapa, em Sebring. A 3ª e última rodada da copa internacional será na Argentina, no Autódromo de Posadas, em 20 de outubro, na que corresponde à sétima etapa da Sprint Race.

Ingo x Paulão

Dois grandes nomes que são referências em automobilismo no Brasil e que fizeram história nas décadas de 80 e 90, protagonizando duelos épicos nas pistas, voltarão a se enfrentar sábado, em Indaiatuba (SP). Só que dessa vez, o desafio será na terra, a bordo de um carro de rali da Mitsubishi Cup.