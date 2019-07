Coluna Bandeirada do dia 25 de julho de 2019

Cascavelenses vão bem nos treinos

Os cascavelenses fizeram bons treinos no segundo dia de sessões livres da segunda fase do Campeonato Brasileiro de Kart, que será disputada até sábado no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel.

Na categoria Graduados, Murilo Fiore Barcellos foi o quarto mais rápido na Graduados, com 42s258, e Edgar Bueno o 12º, com 42s642.

Na Sênior A, Marcos Fernandes dos Santos foi o sexto mais rápido do dia, com 43s73. Maurício Zaffari ficou em 19º, com 43s972; Rafael Paiva, 21º, com 43s995; e Márcio do Lago, o 27º, com 44s157.

Pedro Gurgacz foi o sétimo na KZ Graduados, com 42s289, melhorando seu tempo em relação a terça-feira.

Até o fechamento desta coluna, os treinos da tarde prosseguiam.

Márcio do Lago esteve entre os quatro primeiros da categoria Super Sênior, tendo sido o mais rápido do primeiro treino, com 44s541. Edivan Monteiro foi quinto no primeiro treino, sétimo no segundo e oitavo no terceiro. Na Sênior B, Tiago Schweiger foi o mais rápido no primeiro treino, segundo no segundo e quarto no terceiro. Já na categoria F-4 Super Sênior, o cascavelense Edwardo Tanabe tinha feito dois treinos até o fechamento desta coluna, sendo o quarto colocado nos dois.

Programação

A programação de hoje prevê treinos classificatórios para a definição do grid de largada. No período da manhã, das 9h20 às 9h30 treina a categoria Graduados; das 9h40 às 9h50, a Sênior A (Grupo 1); das 10h às 10h10, a Sênior A (Grupo 2); das 10h20 às 10h30, a Codasur Júnior; das 10h40 às 10h50, KZ Graduados; das 11h às 11h10, treina a categoria Super Sênior Máster.

Na sequência vêm as provas. Às 11h20 larga a categoria Graduados; às 11h45, a Sênior A; às 12h10, a Codasur Júnior; às 12h35, a KZ Graduados; e, às 13h, larga a categoria Super Sênior Master.

À tarde, os treinos classificatórios serão das 15h10 às 15h20, categoria Super Sênior; das 15h30 às 15h40, Novato; das 15h50 às 16h, Internacional OK; das 16h10 às 16h20, Sênior B; e das 16h30 às 16h40, treinam as categorias F-4 Super Sênior/F-4 Super Sênior Master.

Às 16h50 larga a categoria Super Sênior; às 17h15, a Novato; às 17h40, a Internacional OK; às 18h05, a Sênior B; e às 18h30, a F-4 Super Sênior/F-4 Super Sênior Master.

Truck confirmada

Depois da reunião de Wanda Camacho com o prefeito Leonaldo Paranhos ontem, a Copa Truck confirmou para 6 de outubro a disputa da sétima etapa da temporada, em Cascavel. Essa etapa seria em Curitiba. Junto estarão no Zilmar Beux as categorias Mercedes-Benz Challenge e Copa HB20.

Futsuki disputa a segunda fase na Codasur Júnior

Depois de ser o oitavo colocado já categoria Júnior na primeira fase, Raphael Futsuki, representando Guarapuava, continua em Cascavel para a segunda fase do Campeonato Brasileiro de Kart, que está sendo disputado no kartódromo Delci Damian.

Nos treinos de ontem, Futsuki ficou com a 17ª colocação, com o tempo de 42s879. Ele espera figurar entre os dez primeiros do grid de largada da primeira prova classificatória da Codasur Júnior, que será disputada hoje, com largada às 12h10.

Sharbel El Hajjar retorna à motovelocidade com vitória

O curitibano Sharbel El Hajjar, da equipe Tom Racing/RST Brasil/Zoli, teve excelente retorno às provas de motovelocidade. Ele venceu a categoria 1000cc Pró na etapa de abertura do Campeonato Paranaense de Velocidade, realizada no último domingo, no Autódromo Zilmar Beux. O Paranaense volta a ser disputado depois de cinco anos.

Sharbel considerou seu retorno positivo porque estava parado. “A minha meta era retornar com o ritmo de quando eu estava no auge. Eu consegui. O retorno foi excelente. Agora é só melhorar, evoluir a cada etapa. Estou feliz e motivado”, acentua Sharbel.

Sharbel largou na pole position e manteve a posição. Fez uma prova perfeita, sem erros. “Agora é treinar cada vez mais, evoluir cada vez mais para conseguir ritmo cada vez mais rápidos”, declara Sharbel.

A segunda etapa do Campeonato Paranaense de Moto Velocidade está marcada para os dias 14 e 15 de setembro, também em Cascavel.