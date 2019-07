Coluna Bandeirada do dia 24 de julho de 2019

Cascavel terá 11 pilotos na 2ª fase do Brasileiro de Kart

Hoje será o segundo dia de treinos para a segunda fase do Campeonato Brasileiro de Kart, que será disputado até sábado no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel. A cidade estará representada por 11 pilotos nesta fase.

Os representantes de Cascavel serão Pedro Gurgacz na categoria KZ Graduados; Murillo Fiore Barcellos e Edgar Bueno, na Graduados; Marcos Fernandes dos Santos, Rafael Paiva, Márcio do Lago (também correrá na Super Sênior) e Igor Dengo, na Sênior A; Edivan Monteiro, na Super Sênior; Tiago Schweiger e Mailson Araújo, na Sênior B; e Edwardo Tanabe na categoria F-4 Super Sênior.

Nos treinos de ontem, a boa surpresa foi Tiago Schweiger, que até o fechamento desta página tinha liderado dois dos três primeiros treinos da categoria Sênior B. Seu melhor tempo era 44s145 no terceiro treino.

Murilo Fiore foi o segundo mais rápido do dia na categoria Graduados, com 42s258; Edgar Bueno foi o sexto na Graduados, com 42s652. Na Sênior A, Marcos Fernandes dos Santos foi o sexto com 43s722; Rafael Paiva, o 21º, com 44s112; Márcio do Lago, 23º, com 44s157; e Igor Denco, o 33º com 44s687.

Gurgacz surpreende-se com performance do chassis CRG

O cascavelense Pedro Gurgacz, da equipe Eucatur/Hospital São Lucas/Viapar/John Deere/Sicredi/Lei de Incentivo ao Esporte, diz estar surpreso com a performance do chassis CRG. Ele irá disputar a categoria KZ Graduados (karts com marcha) na segunda fase do Campeonato Brasileiro de Kart, que vai até sábado no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel.

Pedro Gurgacz praticamente não fez a preparação antecipada para este Brasileiro porque no Metropolitano de Cascavel e no Open não teve à categoria Shifter. “Gostei muito do chassis CRG. Ele é mais mole e consegui melhorar em cada um dos cinco treinos. Para esta quarta-feira vou andar o máximo possível nos cinco treinos para chegar forte no treino classificatório de quinta-feira”, acentua Pedro Guragaz.

Muggiati disputará a Graduados

José Luiz Muggiati Neto, da equipe Philco/Trombini/Lei de Incentivo ao Esporte, ainda comemora o terceiro lugar na categoria Graduados, conquistado sábado, e já está em outra batalha. Nesta segunda fase do Campeonato Brasileiro de Kart, que está sendo disputada no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel, ele irá competir na Graduados, a sua categoria natural.

Depois de cinco treinos ontem, Muggiati foi o oitavo mais rápido no dia, com o tempo de 42s638. O mais rápido no dia foi paulista Enrico de Lucca, com o tempo de 42s235.

Reginaldo Leme

O comentarista Reginaldo Leme esteve em Cascavel segunda-feira, quando fez uma palestra a pilotos sobre como gerenciar a carreira. Falando por quase duas horas, o comentarista da Rede Globo também contou sobre os bastidores da Fórmula 1. Para ele, o brasileiro Ayrton Senna, já falecido, e o inglês Lewis Hamilton, que acaba de conquistar 80 vitórias na Fórmula 1, são os melhores pilotos do mundo de todos os tempos.

Ontem pela manhã Reginaldo visitou o Kartódromo Delci Damian, quando se surpreendeu com a estrutura e a beleza do circuito.